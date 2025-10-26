سپاهان ۲-۱ پیکان: دبل حزباوی برای نزدیک شدن به صدر

به گزارش ایلنا، هفته هشتم لیگ برتر با دیدار سپاهان و پیکان در ورزشگاه نقش‌جهان به پایان رسید. دو تیم با انگیزه‌های متفاوت به میدان آمدند. سپاهان برای ماندن در کورس صدرنشینی و پیکان برای نمایش قابل قبول و کسب امتیاز.

ترکیب دو تیم:

سپاهان: محمدرضا اخباری، محمد دانشگر، امین حزباوی، آریا یوسفی، احسان حاج‌صفی، امید نورافکن، ریکاردو آلوز، محمدمهدی لطفی (46- آرش رضاوند)، آریا شفیع‌دوست (68- انزو کریولی)، ایوان سانچس و مجید علیاری | سرمربی: محرم نویدکیا

پیکان: احمد گوهری، میلاد باقری، منصور باقری، فراز امامعلی (85- امیرعلی مددی‌زاده)، فرید امیری، سجاد جعفری، میثم تیموری، محسن آذرباد، نیمه انتظاری، افشین صادقی و امید فهمی (62- جواد رفیعی) | سرمربی: سعید دقیقی

شرح گل‌ها:

دقیقه ۶۲: ارسال ریکاردو آلوز از روی کرنر با ضربه سر دقیق امین حزباوی، گل اول سپاهان را به ثمر رساند.

دقیقه ۷۴: شوت تماشایی از راه دور علی نجفی گل تساوی پیکان را رقم زد.

دقیقه ۸۴: دوباره ارسال دقیق آلوز و ضربه سر حزباوی، سپاهان را با دبل این بازیکن در آستانه پیروزی قرار داد.

لحظات حساس:

دقیقه ۱۲: ضدحمله سریع پیکان و شوت افشین صادقی که با اختلاف از کنار دروازه سپاهان خارج شد.

دقیقه ۲۹: شوت محکم صادقی از سمت چپ که بار دیگر دروازه‌بان و مدافعان مهار کردند.

دقیقه ۳۳: ارسال کرنر آلوز و ضربه سر دانشگر، اولین فرصت نیمه اول سپاهان.

دقیقه ۳۵: موقعیت تک به تک آریا شفیع‌دوست که با تکل مدافع پیکان از دست رفت.

دقیقه ۵۶: شوت سنگین احسان حاج‌صفی با واکنش گوهری مهار شد.

دقیقه ۹۰+۱۳: شوت فنی آلوز که از زیر طاق دروازه پیکان عبور نکرد و اعتراض کاوه رضایی پذیرفته نشد.

اخطارها و حواشی:

دقیقه ۴۰: کارت زرد امید نورافکن (سپاهان) پس از برخورد با بازیکن پیکان و بررسی VAR

دقیقه ۹۰+۸: درگیری بین میلاد باقری و ریکاردو آلوز؛ ابتدا کارت قرمز اما پس از بازبینی، هر دو بازیکن کارت زرد دریافت کردند.

هواداران سپاهان استقبال چندان گسترده‌ای نداشتند اما تیم خود را تشویق کردند.

سپاهان با دبل حزباوی موفق شد در دیداری نزدیک و هیجانی، سه امتیاز ارزشمند کسب کند و جایگاه خود در جدول را مستحکم‌تر کند. پیکان با وجود گل تساوی، نتوانست از فرصت‌ها به نحو مطلوب استفاده کند و همچنان برای ورود به رتبه‌های بالای جدول نیازمند عملکرد بهتر در بازی‌های آینده است.

