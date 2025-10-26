ساپینتو: پیروزی مقابل فجر شروع خوبی برای ادامه مسیر است

به گزارش ایلنا، ریکاردو ساپینتو، سرمربی تیم فوتبال استقلال، پس از پیروزی ۳_۰ تیمش مقابل فجر سپاسی، در نشست خبری خود به تحلیل بازی پرداخت و عنوان کرد که این برد نقطه‌ی شروعی برای ادامه موفقیت‌های تیمش در فصل جاری است.

ساپینتو در ابتدای سخنان خود اظهار داشت:«پیروزی امروز برای ما بسیار مهم بود. فجر سپاسی تیم سختی است و بازی مقابل آنها همیشه چالش‌برانگیز است. خوشحالم که توانستیم به نتیجه مطلوب برسیم.»

او در ادامه افزود: «این برد فقط یک پیروزی سه امتیازی است، اما اهمیت بیشتری دارد چرا که می‌تواند به تیم اعتماد به نفس بدهد و ما را برای بازی‌های آینده آماده‌تر کند. هنوز مسیر زیادی پیش رو داریم و باید بیشتر از این تلاش کنیم.»

سرمربی استقلال با اشاره به عملکرد تیم در این دیدار گفت: «امروز چند اشتباه کوچک داشتیم، اما در کل از بازی تیم راضی هستم. بازیکنان با انگیزه و روحیه بالایی بازی کردند و توانستیم برتری خود را در میدان حفظ کنیم. البته باید روی برخی جزئیات کار کنیم تا در آینده بهتر ظاهر شویم.»

ساپینتو همچنین در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره چگونگی آماده‌سازی تیم برای دیدارهای بعدی بیان کرد: «تمرکز ما اکنون بر روی بازی‌های آینده است. هر بازی مهم است و باید در تمام طول فصل با تمرکز بالا وارد میدان شویم. حمایت هواداران برای ما انگیزه زیادی به همراه دارد و این پیروزی را به آنها تقدیم می‌کنم.»

او در پایان از همکاری تیم مدیریتی و کادر فنی به عنوان یکی از عوامل موفقیت یاد کرد و تأکید نمود که برای رسیدن به اهداف فصل، نیاز به تلاش و هماهنگی بیشتر درون تیمی دارند.

