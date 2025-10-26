چهار گزینه برای نیمکت داماش پس از استعفای نظرمحمدی

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال داماش گیلان پس از شکست سنگین ۵ بر صفر مقابل نساجی مازندران و حواشی رخ‌داده در سکوهای ورزشگاه، روزهای پرالتهابی را پشت سر می‌گذارد. در پی این اتفاقات، علی نظرمحمدی سرمربی داماش در گفت‌وگویی صریح و آتشین اعلام کرد دیگر حاضر به ادامه همکاری با این تیم محبوب گیلانی نیست.

به دنبال استعفای نظرمحمدی، طبق اخبار رسیده از اطراف باشگاه، چهار گزینه اصلی برای هدایت داماش در نظر گرفته شده‌اند:

فرشاد پیوس، رضا مهاجری، سیروس دین‌محمدی و آرمین بیابانی.

فرشاد پیوس، مهاجم اسبق پرسپولیس، فصل گذشته با تیم نیروی زمینی تهران توانست از سقوط به لیگ دسته دوم جلوگیری کند.

رضا مهاجری نیز یکی از چهره‌های باتجربه لیگ یک محسوب می‌شود و سابقه هدایت تیم‌هایی چون ماشین‌سازی، پدیده و نساجی را در کارنامه دارد.

سیروس دین‌محمدی، بازیکن سابق استقلال و سرمربی فصل گذشته پیکان، سومین گزینه است که در لیگ گذشته موفق شد با این تیم صعود به لیگ برتر را جشن بگیرد.

در نهایت، آرمین بیابانی مربی بومی فوتبال گیلان که سابقه حضور در کادر فنی تیم‌های سپیدرود، داماش، ملوان و تیم امید ایران را دارد، به عنوان گزینه محلی مورد توجه مدیران داماش قرار گرفته است.

داماش در حال حاضر با ۲ امتیاز از ۱۰ بازی در رده هفدهم جدول لیگ یک قرار دارد و هنوز بردی در این فصل به دست نیاورده است؛ وضعیتی که انتخاب سرمربی جدید را برای این تیم گیلانی به اولویتی فوری تبدیل کرده است.

انتهای پیام/