صحنه مشکوک در پایان نیمه نخست دیدار سپاهان و پیکان
در دقایق پایانی نیمه نخست دیدار سپاهان و پیکان، برخوردی میان امید نورافکن و یکی از بازیکنان پیکان رخ داد که با وجود بررسی توسط کمکداور ویدیویی (VAR)، تصمیم داور مسابقه تغییری نکرد و نورافکن با کارت زرد جریمه شد.
به گزارش ایلنا، در جریان نیمه نخست دیدار سپاهان و پیکان از هفته هشتم لیگ برتر فوتبال ایران، صحنهای مشکوک در نزدیکی میانه زمین رخ داد که دقایقی بازی را تحت تأثیر قرار داد.
در این صحنه، امید نورافکن در حالی که مالک توپ بود، در حین حرکت دادن دست خود با سجاد جعفری، بازیکن پیکان، برخورد کرد. هرچند به نظر میرسید این برخورد ناخواسته و در جریان طبیعی بازی رخ داده باشد، اما داور مسابقه ایمان کهیش پس از مشورت با کمکداور ویدیویی، تصمیم اولیه خود را تغییر نداد و تنها به نشان دادن کارت زرد به نورافکن بسنده کرد.
در تصاویر تلویزیونی مشخص بود که دهان سجاد جعفری در اثر این برخورد دچار آسیب جزئی شده و همین موضوع باعث شد بازیکنان پیکان نسبت به تصمیم داور اعتراض شدیدی داشته باشند.
با این حال، کارشناسان داوری معتقدند این صحنه نیاز به بررسی دقیقتری دارد؛ چرا که اگر برخورد شدیدتر از حد معمول تشخیص داده شود، کارت زرد ممکن است کافی نبوده باشد و در صورتی که برخورد طبیعی بوده، نیازی هم به جریمه انضباطی وجود نداشته است.
این بازی در مجموع برخوردهای خشنی نداشت و با وجود درگیریهای فیزیکی معمول، در سطحی فنی و با تمرکز بالا از سوی هر دو تیم دنبال شد.