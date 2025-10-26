رونمایی از ترکیب دو تیم رئال و بارسلونا در ال کلاسیکو

به گزارش ایلنا، در چارچوب مسابقات هفته دهم از رقابت های لالیگا اسپانیا از ساعت 18:45 امشب تیم های رئال مادرید و بارسلونا با هم مصاف می دهند.

ترکیب رئال مادرید برای این مسابقه را مشاهده می کنید:

کورتوا | والورده، میلیتائو، هویسن، کارراس | شوامنی، کاماوینگا، گولر | بلینگام، وینیسیوس و امباپه

ترکیب بارسلونا برای این مسابقه را مشاهده می کنید:

شزنی | کنده، کوبارسی، ا‌.گارسیا، بالده | پدری، دی یونگ | یامال، فرمین، تورس | رشفورد

