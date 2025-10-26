به گزارش ایلنا، استقلال در ادامه روند موفق خود در لیگ برتر، با برتری ۳ بر صفر مقابل فجرسپاسی در ورزشگاه پارس شیراز، سومین پیروزی متوالی و سومین کلین‌شیت پیاپی‌اش را ثبت کرد تا نشان دهد تیم ساپینتو روزبه‌روز در حال پیدا کردن انسجام بیشتر است.

آبی‌پوشان که در دو بازی اخیر خود مقابل مس رفسنجان و الوحدات اردن هم بدون دریافت گل به پیروزی رسیده بودند، امروز نیز نمایش حساب‌شده‌ای داشتند و در هر دو فاز دفاعی و هجومی عملکردی درخشان از خود به‌جا گذاشتند. استقلال از ابتدا با ترکیبی بدون تغییر وارد میدان شد و از همان دقایق نخست ابتکار عمل را در اختیار گرفت. تیم میزبان هرچند با انگیزه ظاهر شد، اما نتوانست از معدود موقعیت‌هایش استفاده کند و بیشتر زمان بازی را تحت فشار حملات استقلال قرار داشت.

در نیمه نخست، شاگردان ساپینتو دو بار از روی نقطه پنالتی به گل رسیدند. پنالتی اول در دقیقه ۴۰ روی پاس عمقی دقیق صالح حردانی به سحرخیزان و خطای مدافع فجر شکل گرفت که یاسر آسانی آن را تبدیل به گل اول کرد. چند دقیقه بعد، باز هم حرکت تهاجمی استقلال و پاس صالح حردانی به کوشکی باعث شد توپ پس از برخورد به دست مدافع فجر، پنالتی دوم اعلام شود و این بار سعید سحرخیزان در دقیقه ۴۵+۴ گل دوم را به ثمر رساند. استقلال با برتری دو گله به رختکن رفت.

در نیمه دوم، فجر تلاش کرد نتیجه را تغییر دهد اما دفاع منسجم آبی‌ها اجازه فرصت‌سازی نداد. رامین رضاییان که در نیمه دوم با بازوبند کاپیتانی وارد میدان شد، نمایش پخته‌ای داشت و در چند صحنه کلیدی به تیمش کمک کرد. در دقیقه ۸۷ نیز حسین گودرزی با یک شوت استثنایی از پشت محوطه جریمه گل سوم استقلال را به ثمر رساند تا شب شیرین آبی‌ها تکمیل شود.

این سومین بازی پیاپی بود که استقلال نه‌تنها برنده میدان شد، بلکه هیچ گلی هم دریافت نکرد. عملکرد دفاعی مستحکم تیم، هماهنگی خط میانی و تنوع در حملات باعث شده استقلال در این هفته‌ها تیمی کامل و منظم به نظر برسد. ساپینتو پس از بازی با لبخند از شاگردانش قدردانی کرد و اعلام کرد که حفظ تمرکز و ادامه این روند، مهم‌ترین هدف استقلال در مسیر قهرمانی است.

با این برد، استقلال به صدر جدول لیگ برتر صعود کرد و هوادارانش بیش از همیشه به تیم‌شان امیدوار شده‌اند. سه کلین‌شیت متوالی، سه برد متوالی و سه نمایش قابل‌تحسین؛ آماری که نشان می‌دهد استقلال ساپینتو به بلوغ تاکتیکی رسیده و حالا آماده رقابت در بالاترین سطح فوتبال ایران است.

