اکبر کارگرجم درگذشت

به گزارش ایلنا، اکبر کارگرجم، پیشکسوت باشگاه استقلال و از چهره‌های ماندگار فوتبال ایران، دقایقی پیش در سنین کهولت و پس از مدتی بستری بودن در بیمارستان جم تهران، دار فانی را وداع گفت.

کارگرجم یکی از ستارگان نسل طلایی استقلال بود که همراه این تیم به قهرمانی باشگاه‌های آسیا دست یافت و با تیم ملی ایران نیز عنوان قهرمانی جام ملت‌های آسیا را تجربه کرد.

او که در اوایل دهه ۵۰ خورشیدی به عنوان مرد سال فوتبال ایران شناخته شد، طی ماه‌های اخیر با بیماری سرطان دست‌وپنجه نرم می‌کرد و سرانجام امروز ساعت ۱۵:۳۰ در بیمارستان جم چشم از جهان فروبست.

