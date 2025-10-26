برگزاری آخرین تمرین بانوان پرسپولیس پیش از دیدار با ملوان

به گزارش ایلنا، شاگردان مریم آزمون امروز در حالی در زمین شماره ۲ مجموعه ورزشی آزادی به تمرین پرداختند که فضای تمرین کاملاً پرانرژی و با تمرکز بالا دنبال شد.

در ابتدای این جلسه تمرینی، بازیکنان با گرم کردن عمومی و حرکات کششی بدن خود را آماده ورود به بخش‌های بعدی کردند. سپس در ادامه، تمرین‌های تاکتیکی و کارهای هجومی و دفاعی پرداختند و دروازه‌بانان نیز همزمان زیر نظر مربی دروازه‌بان‌ها به انجام تمرین‌های اختصاصی پرداختند.

مریم آزمون در پایان تمرین با بازیکنان به گفت‌وگو پرداخت و ضمن ابراز رضایت از تلاش و انگیزه آنان، بر اهمیت نظم تیمی و اجرای دقیق برنامه‌های تاکتیکی در دیدار پیش‌رو مقابل ملوان تأکید کرد.

تیم بانوان پرسپولیس قرار است در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر فوتبال زنان ایران، روز سه‌شنبه به مصاف بانوان ملوان برود.

