خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری آخرین تمرین بانوان پرسپولیس پیش از دیدار با ملوان

برگزاری آخرین تمرین بانوان پرسپولیس پیش از دیدار با ملوان
کد خبر : 1705379
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتبال بانوان پرسپولیس پیش از دیدار حساس خود برابر بانوان ملوان، صبح امروز تمرینی منسجم و پرانرژی را زیر نظر سرمربی تیم در زمین شماره ۲ ورزشگاه آزادی برگزار کرد.

به گزارش ایلنا، شاگردان مریم آزمون امروز در حالی در زمین شماره ۲ مجموعه ورزشی آزادی به تمرین پرداختند که فضای تمرین کاملاً پرانرژی و با تمرکز بالا دنبال شد.

در ابتدای این جلسه تمرینی، بازیکنان با گرم کردن عمومی و حرکات کششی بدن خود را آماده ورود به بخش‌های بعدی کردند. سپس در ادامه، تمرین‌های تاکتیکی و کارهای هجومی و دفاعی پرداختند و دروازه‌بانان نیز همزمان زیر نظر مربی دروازه‌بان‌ها به انجام تمرین‌های اختصاصی پرداختند.

مریم آزمون در پایان تمرین با بازیکنان به گفت‌وگو پرداخت و ضمن ابراز رضایت از تلاش و انگیزه آنان، بر اهمیت نظم تیمی و اجرای دقیق برنامه‌های تاکتیکی در دیدار پیش‌رو مقابل ملوان تأکید کرد.

تیم بانوان پرسپولیس قرار است در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر فوتبال زنان ایران، روز سه‌شنبه به مصاف بانوان ملوان برود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ