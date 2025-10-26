پیروزی خانگی جوانان پرسپولیس مقابل پاس

به گزارش ایلنا، این دیدار در نهایت با نتیجه ۳ بر یک به سود پرسپولیس تمام شد تا شاگردان بهادر عبدی در جدول رده‌بندی ۲۰ امتیازی شوند.

محمدامین شاهسونی گلزن جوانان، امیررضا ولی‌پور آقای گل رده نوجوانان و محمد بزرگی، ۳ گل پرسپولیس را به ثمر رساندند.

رضا شاهرودی، حسین رحمانی، اعضای کادر فنی امید و نوجوانان همراه ۲۰۰ تماشاگر دیگر این بازی را از نزدیک تماشا کردند.

