پیروزی خانگی جوانان پرسپولیس مقابل پاس

تیم جوانان پرسپولیس در چارچوب هفته دوازدهم لیگ برتر تهران از ساعت ۱۴ امروز یکشنبه در ورزشگاه درفشی‌فر به مصاف تیم پاس قوامین رفت.

به گزارش ایلنا،  این دیدار در نهایت با نتیجه ۳ بر یک به سود پرسپولیس تمام شد تا شاگردان بهادر عبدی در جدول رده‌بندی ۲۰ امتیازی شوند.

محمدامین شاهسونی گلزن جوانان، امیررضا ولی‌پور آقای گل رده نوجوانان و محمد بزرگی، ۳ گل پرسپولیس را به ثمر رساندند.

رضا شاهرودی، حسین رحمانی، اعضای کادر فنی امید و نوجوانان همراه ۲۰۰ تماشاگر دیگر این بازی را از نزدیک تماشا کردند.

