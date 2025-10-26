ترکیب پیکان مقابل سپاهان اعلام شد
تیم فوتبال پیکان در چارچوب هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر، میهمان سپاهان اصفهان خواهد بود.
به گزارش ایلنا، در ادامه رقابتهای هفته هشتم لیگ برتر فوتبال ایران، تیم فوتبال پیکان در ورزشگاه نقشجهان اصفهان به مصاف سپاهان میرود. شاگردان سعید دقیقی که در هفتههای گذشته نمایشهای قابل قبولی داشتهاند، این بار نیز با ترکیبی از تجربه و جوانی به میدان خواهند رفت تا بتوانند در خانه یکی از مدعیان قهرمانی، نتیجهای ارزشمند کسب کنند.
در ترکیب پیکان، احمد گوهری طبق روال دیدارهای گذشته درون دروازه قرار گرفته و عملکرد باثبات او سبب شده تا به عنوان گلر اصلی و بیرقیب این تیم شناخته شود. او در این دیدار باید مقابل هافبکها و مهاجمان خطرناک سپاهان روز سختی را پشت سر بگذارد.
بازیکنان خط دفاع و میانی پیکان با رویکردی تهاجمی و پرس شدید به دنبال ایجاد فشار روی مدافعان سپاهان خواهند بود. در عین حال، تغییر قابل توجه ترکیب این تیم، حضور امید فهمی جوان است که به دلیل مصدومیت کسری طاهری فرصت حضور در ترکیب اصلی را پیدا کرده است.
ترکیب پیکان برابر سپاهان:
احمد گوهری، میلاد باقری، منصور باقری، فراز امامعلی، فرید امیری، سجاد جعفری، میثم تیموری، محسن آذرباد، نیمه انتظاری، افشین صادقی و امید فهمی.