​بحران اساسی در لیورپول؛ چهارمین شکست پیاپی مدافع عنوان قهرمانی

به گزارش ایلنا، آرنه اشلوت، سرمربی لیورپول، پس از شکست تیمش در مقابل برنتفورد (۳ بر ۲)، ناامیدی خود را پنهان نکرد. قرمزها که پیش از این مقابل منچستریونایتد، چلسی و کریستال پالاس نیز مغلوب شده بودند، اکنون چهارمین شکست متوالی خود در لیگ برتر را ثبت کردند؛ آماری که بیش از چهار و نیم سال، یعنی از فوریه ۲۰۲۱، مشاهده نشده بود.

اندی رابرتسون، مدافع لیورپول، در وب‌سایت رسمی باشگاه اعتراف کرد: «باز هم ناامیدکننده بود. ما باید سخت‌تر تلاش کنیم، این واقعاً ساده است.»

اشلوت پس از مسابقه توضیح داد: «شما همیشه انتظار دارید در طول هفته برنده شوید، حتی اگر فقط دو روز استراحت کرده باشید. وقتی به اینجا می‌آیید، البته که انتظار نتیجه بهتری دارید، اما من انتظار عملکرد بهتری را هم داشتم، زیرا عملکرد امروز بسیار با آنچه ما به آن عادت کرده‌ایم، فاصله داشت.»

لیورپول در دو ماه به اندازه کل فصل گذشته شکست خورد

عملکرد لیورپول در این فصل لیگ برتر، فرسنگ‌ها با قهرمانی فصل گذشته فاصله دارد. تنها در دو ماه از رقابت‌ها، این تیم به اندازه کل فصل گذشته، متحمل شکست‌های لیگ شده است. علاوه بر این، طبق آمار اوپتا، لیورپول چهارمین تیم مدافع عنوان قهرمانی است که چهار مسابقه متوالی را می‌بازد؛ پیش از آن‌ها لسترسیتی در فصل ۱۷-۲۰۱۶ (۵ شکست)، لیورپول در فصل ۲۱-۲۰۲۰ (۴ شکست) و منچسترسیتی در فصل گذشته (۴ شکست) این تجربه را داشته‌اند.

رابرتسون در ادامه اظهاراتش گفت: «در یک لحظه سخت، تنها راه خروج از آن این است که حتی سخت‌تر تلاش کنید، کمی بیشتر بدوید و کمی بهتر از خودتان مراقبت کنید. این کاری است که ما باید انجام دهیم، زیرا نتایج در پنج یا شش بازی اخیر اصلاً خوب نبوده است و ما تنها کسانی هستیم که می‌توانیم از این وضعیت خارج شویم.»

انتقاد اشلوت از ضعف در اصول اولیه

در بازی مقابل برنتفورد، قرمزها بار دیگر مرتکب اشتباهاتی شدند که به قیمت از دست رفتن مسابقه تمام شد؛ اشتباهاتی که اشلوت آن‌ها را تأسف‌بار خواند. از او پرسیده شد که چه چیزی بیش از همه او را ناامید کرده است؟

اشلوت پاسخ داد: «اینکه اصول اولیه را به خوبی انجام ندادیم. اگرچه وقتی ۱-۰، ۲-۰، یا ۳-۱ عقب می‌افتید، انرژی موجود در استادیوم قطعاً به آن‌ها کمک می‌کند، و آن‌ها تیم بسیار خوبی در برنده شدن در دوئل‌ها و توپ‌های دوم هستند، که باید بابت آن به آن‌ها اعتبار داد. اما اگر تیم مقابل دوئل‌ها و توپ‌های دوم را بیشتر از شما ببرد، پیروزی در یک مسابقه فوتبال دشوار است. و همانطور که بارها گفته‌ام، اگر تعادل در ضربات ایستگاهی به نفع آن‌ها باشد نیز بردن بازی دشوار است.»

از اشلوت سؤال شد که آیا این یکی از ناامیدکننده‌ترین نتایجی است که در دوران حضورش در باشگاه تجربه کرده است؟ او گفت: «بله، فکر می‌کنم از نظر باخت یک بازی، این جزو بدترین‌هاست. البته، پس از عقب افتادن ۱-۰، آن ۲۰ یا ۲۵ دقیقه تنها بخشی از بازی امروز بود که واقعاً آن را دوست داشتم.»

یکی از مشکلات لیورپول در این فصل، ضعف خط دفاعی آن‌ها بوده است. تیم اشلوت در نُه بازی لیگ برتر ۱۴ گل دریافت کرده است (در مقابل ۴۱ گل در ۳۸ بازی فصل گذشته). برابر برنتفورد، سه گل دریافت شد. اشلوت در این باره گفت: «تیم‌ها در مقابل ما یک سبک بازی خاص دارند، که استراتژی بسیار خوبی است، و ما هنوز پاسخ آن را پیدا نکرده‌ایم. گل خوردن ۱-۰ پس از پنج دقیقه هم کمکی نمی‌کند. حتی امروز، با وجود اینکه خوب بازی نکردیم، ما توانایی زدن دو گل و ایجاد موقعیت‌های بیشتر را داشتیم. اما شما حتی نمی‌توانید رقابت کنید. ما رقابت نمی‌کنیم، زیرا به سادگی بیش از حد گل می‌خوریم، و این فقط مسئله خط دفاعی نیست؛ این کاری است که هر ۱۱ بازیکن با هم انجام می‌دهند.»

تنها خبر 'خوب'

تنها نکته مثبت این بازی برای لیورپول، گلزنی محمد صلاح بود. این گل به خشکسالی شش مسابقه متوالی صلاح پایان داد. در دقیقه ۸۹، صلاح گلزنی کرد تا نتیجه ۳ بر ۲ شود و هیجان را به دقایق پایانی بازی اضافه کند، اما کمکی به لیورپول برای کسب امتیاز و خروج از بحران فعلی نکرد.

