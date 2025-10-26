خبرگزاری کار ایران
ترکیب سپاهان مقابل پیکان مشخص شد
تیم فوتبال سپاهان در چارچوب هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، از ساعت ۱۷ امروز در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان میزبان پیکان خواهد بود.

به گزارش ایلنا،  در ادامه رقابت‌های هفته هشتم لیگ برتر فوتبال، تیم‌های سپاهان و پیکان به مصاف هم می‌روند. این دیدار از ساعت ۱۷ امروز (یکشنبه) در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان و به میزبانی سپاهان برگزار می‌شود.

محرم نویدکیا، سرمربی سپاهان، ترکیب تیمش را برای این بازی اعلام کرده است.

بر این اساس، محمدرضا اخباری، محمد دانشگر، محمدامین حزباوی، آریا یوسفی، احسان حاج‌صفی، امید نورافکن، ریکاردو آلوز، محمدمهدی لطفی، ایوان سانچز، مجید علیاری و آریا شفیع‌دوست یازده بازیکن آغازکننده سپاهان در این مسابقه خواهند بود.

سپاهان با هدف کسب سه امتیاز خانگی و ادامه رقابت در جمع مدعیان پا به این میدان می‌گذارد، در حالی که پیکان امیدوار است با کسب امتیاز از نقش‌جهان، جایگاه خود را در جدول بهبود بخشد.

