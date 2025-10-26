به گزارش ایلنا، در پی انتشار پوستری از سوی باشگاه پیکان با حضور فراز امامعلی بازیکن این باشگاه که شبیه به یک سردار فاتح تکیه داده به اسب روی این پوستر کشیده شده بود، گرافیست باشگاه سپاهان با شوخ طبعی تصویری از درشکه سواری در میدان نقش جهان با اسبی مشابه آنچه در پوستر پیکان بود، طرح جدیدی به کار زد.

ناگفته نماند که اسب نماد باشگاه پیکان است که به عنوان لوگوی این باشگاه نیز استفاده می‌شود.

با این حال، در پوستر سپاهان، دو بازیکن این تیم، مجید علیاری و کاوه رضایی در میدان امام به درشکه سواری مشغولند که البته این یک سنت قدیمی در اصفهان است. منتها به نظر می‌رسد استفاده از این پوستر با شوخ طبعی و حاضر جوابی اصفهانی‌ها همراه بوده و بی‌ربط به پوستر پیکان نیست. چیزی که می‌تواند برای لحظاتی باعث انبساط خاطر مخاطبان فوتبال هم بشود.

این بازی در چارچوب هفته هشتم لیگ برتر از ساعت 17 امروز در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار خواهد شد.

