ورزشگاه پارس شیراز آبی رنگ شد!

هوادارن استقلال حضور پرشوری در ورزشگاه پارس شیراز دارند.

به گزارش ایلنا، دیدار حساس استقلال و فجر سپاسی شیراز در حالی قرار است ساعتی دیگر در ورزشگاه پارس شیراز برگزار شود که هواداران استقلال با حضور گسترده خود در سکوها، شور و هیجان خاصی به این مسابقه داده‌اند. 

آبی‌پوشان پایتخت که در دو دیدار اخیر خود برابر مس رفسنجان و الوحدات اردن به پیروزی رسیده‌اند، با روحیه‌ای بالا پا به این بازی گذاشته‌اند و هواداران نیز با اشتیاقی کم‌نظیر از ساعتی پیش از آغاز بازی در ورزشگاه حضور یافتند تا تیم محبوب خود را در مسیر بازگشت به صدر جدول حمایت کنند.

در شرایطی که استقلال در مسیر صعودی قرار گرفته و با نمایش‌های امیدوارکننده‌اش فاصله خود را با روزهای بحرانی آغاز فصل زیاد کرده است، تماشاگران شیرازی استقبال بسیار خوبی از این دیدار داشته‌اند و جایگاه مخصوص هواداران استقلال در ورزشگاه پارس تقریباً پر شده است. 

استقلالی‌ها امیدوارند با حمایت همین هواداران، سومین پیروزی متوالی خود را به دست آورند و با کسب سه امتیاز این مسابقه، به صدر جدول لیگ برتر صعود کنند.

