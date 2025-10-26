محل میزبانی تراکتور از پرسپولیس در حالت نامشخص

خبرگزاری کار ایران
وضعیت چمن ورزشگاه یادگار امام تبریز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

به گزارش ایلنا، وضعیت ورزشگاه یادگار امام هنوز نامشخص است و معلوم نیست که چمن این استادیوم به کیفیت موردنظر و استاندارد رسیده یا خیر. چندی قبل انتشار ویدیوی جنجالی از این استادیوم واکنش‌های زیادی را برانگیخت اما در ادامه مسئولان اداره کل ورزش و جوانان تبریز، از دست رفتن کیفیت این استادیوم را تکذیب و اعلام کردند که چمن در مرحله بذرپاشی دوباره قرار دارد. 

حالا در فاصله چهار روز تا دیدار تیمهای پرسپولیس و تراکتور، مسئولان باشگاه تبریزی باتوجه به نگرانی از کیفیت چمن، راهی استادیوم یادگار امام خواهند شد تا وضعیت این ورزشگاه و به خصوص چمن را مورد ارزیابی تخصصی قرار بدهند. 

چمن هیبریدی ورزشگاه یادگار در حالی روی زمین این استادیوم نصب شده که پیش از موعد، بازی تراکتور و الوحده در آن برگزار شد که البته در آن باوجود رشد ناکافی، شرایط قابل قبولی داشت اما الان مشخص نیست که در چه وضعیتی قرار دارد چرا که اجازه بازدید به خبرنگاران هم داده نمی‌شود. 

نکته مهم اینکه حبیب مقصودی مدیرکل ورزش آذربایجان شرقی اعتقاد داشت بازی با پرسپولیس حتما در این ورزشگاه برگزار می‌شود و حالا باید دید آیا رویش چمن به حدی رسیده که میزبان این مسابقه باشد یا خیر.

