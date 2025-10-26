درگیری لفظی عجیب میان لائوتارو و کونته در بازی اینتر-ناپولی
در دیدار ناپولی و اینتر، درگیری لفظی شدیدی میان لائوتارو مارتینز و آنتونیو کونته رخ داد که فضای بازی را برای دقایقی متشنج کرد.
به گزارش ایلنا، دیدار شنبهشب تیمهای ناپولی و اینتر میلان در حالی با پیروزی ۳ بر یک ناپولی به پایان رسید که در دقیقه ۶۲ صحنهای جنجالی در کنار زمین میان لائوتارو مارتینز، کاپیتان اینتر، و آنتونیو کونته، سرمربی ناپولی، رخ داد.
آغاز ماجرا از مصدومیت دامفریس
تنش از جایی شروع شد که دنزل دامفریس پس از برخوردی روی زمین افتاد و از درد به خود میپیچید. در همان لحظه، کونته که در چند متری صحنه ایستاده بود، با فریاد از او خواست «بلند شود و ادامه دهد». همین واکنش باعث شد دامفریس با عصبانیت به سمت نیمکت ناپولی برود و اعتراض کند. در پی این درگیری لفظی، چند بازیکن دیگر دو تیم نیز وارد ماجرا شدند و جو بازی برای دقایقی متشنج شد.
فریاد لائوتارو و پاسخ کونته
در حالیکه در ظاهر ماجرا پایان یافته بود، دوربینهای شبکه DAZN صحنهای دیگر را ثبت کردند. از راه دور، لائوتارو مارتینز رو به سرمربی ایتالیایی فریاد زد: «بزدل!»
کونته نیز از ناحیه فنی با حرکات دست و فریاد پاسخ او را داد و برای لحظاتی جدال لفظی میان دو چهره قدیمی اینتر ادامه یافت.
واکنش کونته پس از بازی
سرمربی ناپولی پس از پایان مسابقه در کنفرانس مطبوعاتی تلاش کرد فضا را آرام کند و از بزرگنمایی ماجرا جلوگیری کند. او گفت:«در چنین بازیهایی همیشه ممکن است اتفاقاتی از این دست بیفتد. در دو فصلی که در اینتر بودم، تیم را به قهرمانی سریآ رساندم و به سلطه 9 ساله یوونتوس پایان دادم. همه میدانند آن باشگاه برای من چه معنایی دارد. لائوتارو بازیکن فوقالعادهای است؛ از نظر شخصی شاید او را زیاد نشناسم، اما برایش آرزوی موفقیت دارم.»
پیشینهای پرتنش میان شاگرد و مربی
این نخستینبار نیست که میان کونته و لائوتارو تنش رخ میدهد. این دو که در دوران قهرمانی اینتر در سال ۲۰۲۱ با یکدیگر کار میکردند، پیشتر نیز در دیدار برابر رم در همان سال درگیر شده بودند. در آن مسابقه، کونته در دقیقه ۷۷ تصمیم گرفت لائوتارو را تعویض کند؛ تصمیمی که باعث عصبانیت مهاجم آرژانتینی شد. او در واکنش، با لگد به بطری آب زد و کونته در پاسخ با طعنه گفت: «آفرین نابغه!»