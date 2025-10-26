خبرگزاری کار ایران
هت‌تریک کاپیتانی صالح حردانی در استقلال
برای سومین بازی پیاپی، صالح حردانی بازوبند کاپیتانی استقلال را بر بازو می‌بندد و تیمش را در غیاب چشمی هدایت می‌کند.

به گزارش ایلنا، صالح حردانی که اوایل فصل در ترکیب اصلی استقلال حضور نداشت، با عملکرد مطلوب خود در چند بازی اخیر به یکی از ارکان اصلی تیم تبدیل شده است. او در دو دیدار اخیر تیمش مقابل مس رفسنجان و الوحدات اردن نقش پررنگی در ثبت دو پیروزی بدون دریافت گل ایفا کرد و توانست جایگاه خود در ترکیب اصلی را تثبیت کند، تا جایی که رامین رضاییان، که اوایل فصل فیکس بود، به نیمکت منتقل شد.

حردانی که از ابتدای فصل در رقابت برای پست دفاع راست حضور داشت، حالا با ارائه بازی‌های مؤثر، به گزینه‌ای ثابت در ترکیب اصلی استقلال تبدیل شده است. سرمربی تیم، ریکاردو ساپینتو، بارها اعلام کرده که خوش‌شانس است از داشتن دو مدافع باکیفیت همچون حردانی و رضاییان و در صورت لزوم از هر دوی آن‌ها استفاده خواهد کرد، اما به نظر می‌رسد تا زمانی که حردانی با این کیفیت به بازی‌هایش ادامه دهد، تغییر در این پست نخواهد داشت.

در بازی امروز مقابل فجر سپاسی شیراز، صالح حردانی برای سومین بازی متوالی و در غیاب روزبه چشمی به‌عنوان کاپیتان استقلال به میدان می‌رود. این سومین بار است که حردانی بازوبند کاپیتانی تیم را بر بازو می‌بندد و نشان می‌دهد توانسته در مدت کوتاهی اعتماد سرمربی و هواداران را جلب کند.

حضور حردانی به‌عنوان کاپیتان ثابت کرده است که او نه تنها از نظر فنی بلکه از نظر روحی و روانی نیز برای تیم مؤثر است و استقلال با کاپیتانی او در این مدت خوش یمن بوده است. حالا حردانی امیدوار است در بازی امروز نیز این روند موفقیت‌آمیز ادامه یابد و تیم با هدایت او به پیروزی برسد.

