والی‌زاده و یوسفی به رده‌بندی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جهان رسیدند

در مسابقات شانس مجدد کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جهان در صربستان، میلاد والی‌زاده و مهدی یوسفی با پیروزی در گروه بازنده‌ها به دیدار رده‌بندی رسیدند.

به گزارش ایلنا، در رقابت‌های شانس مجدد کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جهان که در نووی ساد صربستان در حال برگزاری است، میلاد والی‌زاده و مهدی یوسفی موفق شدند با پیروزی‌های مقتدرانه خود به دیدار رده‌بندی راه یابند.

والی‌زاده در وزن ۵۷ کیلوگرم پس از شکست ۱۲ بر ۲ مقابل گوینجیلیا از گرجستان و مغلوب شدن در یک‌چهارم نهایی برابر لیلدهال از آمریکا، توانست با پیروزی ۱۰ بر صفر مقابل لیائو از چین به دیدار رده‌بندی برسد و حالا باید با آیاندای اوندار از روسیه مبارزه کند.

مهدی یوسفی نیز در وزن ۷۹ کیلوگرم پس از شکست در دور دوم مقابل هاینس از آمریکا، در گروه بازنده‌ها با پیروزی ۱۱ بر صفر و ضربه فنی مقابل سید از بلغارستان، جواز حضور در دیدار رده‌بندی را کسب کرد و حالا در این دیدار با داود داودوف از روسیه کشتی خواهد گرفت.

