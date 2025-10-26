خبرگزاری کار ایران
ترکیب احتمالی بارسلونا برای ال‌کلاسیکو | «کوسه» در کمین رئال مادرید
هانسی فلیک در آستانه ال‌ کلاسیکوی حساس برابر رئال مادرید، گزینه‌ای غافلگیرکننده برای خط حمله در نظر دارد؛ جایی که فِران تورس پس از مصدومیت ممکن است دوباره در ترکیب اصلی آبی‌اناری‌ها قرار بگیرد.

به گزارش ایلنا، در حالیکه بارسلونا خود را برای دیدار بزرگ یکشنبه‌شب برابر رئال مادرید در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو آماده می‌کند، ترکیب احتمالی تیم تا حد زیادی مشخص شده است. با این حال، مصدومیت‌های متوالی باعث شده دستان هانسی فلیک در چینش تیم تا حدی بسته باشد. شش بازیکن مهم یعنی رافینیا، روبرت لواندوفسکی، خوان گارسیا، دنی اولمو، گاوی و مارک آندره تراشتگن همچنان غایب هستند و این مسئله گزینه‌های سرمربی آلمانی را محدود کرده است.

احتمال حضور فران تورس در خط حمله

بزرگ‌ترین ابهام در ترکیب بارسا به وضعیت فران تورس برمی‌گردد؛ بازیکنی که نزدیک به دو هفته به‌دلیل کشیدگی همسترینگ از میادین دور بود. او سه‌شنبه گذشته مجوز بازگشت به تمرینات را دریافت کرد و در فهرست دیدار برابر المپیاکوس قرار گرفت، اما فلیک ترجیح داد برای جلوگیری از ریسک، از او استفاده نکند.

اکنون احتمال می‌رود فران تورس در ال‌کلاسیکو از ابتدا به میدان برود و در نوک خط حمله بازی کند؛ جایی که در دو جناح از مارکوس رشفورد و لامین یامال بهره خواهد برد.

در صورتی که تورس در ترکیب اصلی قرار نگیرد، فلیک ممکن است رشفورد را در نقش مهاجم نوک به کار بگیرد و فرمین لوپز را یک خط جلوتر ببرد. در این حالت، جای خالی در خط میانی ایجاد می‌شود که احتمالاً مارک کاسادو آن را پر خواهد کرد.

خط میانی با بازگشت دی‌یونگ

در میانه میدان، تغییرات چشمگیری پیش‌بینی نمی‌شود. فرانکی دی‌یونگ پس از بهبودی از بیماری، آماده بازگشت است و در کنار پدری و فرمین لوپز که در بازی اخیر خود هت‌تریک کرد، خط میانی بارسلونا را تشکیل خواهد داد. این ترکیب می‌تواند تعادل فنی و تحرک لازم را برای مقابله با فشار خط میانی رئال فراهم کند.

 معمای خط دفاعی: آرائوخو یا کنده؟

در خط دفاع، بزرگ‌ترین سؤال مربوط به وضعیت رونالد آرائوخو است. اگر مدافع اروگوئه‌ای در برنامه‌های فلیک قرار نگیرد، خط دفاعی متشکل از پائو کوبارسی و اریک گارسیا در قلب دفاع و ژول کنده و آلخاندرو بالده در کناره‌ها خواهد بود.

کنده روز شنبه پس از دو روز غیبت به تمرین بازگشت و در صورت آمادگی، در سمت راست خط دفاع بازی خواهد کرد. در غیر این صورت، احتمال دارد اریک گارسیا یا خود آرائوخو در این پست به میدان بروند. فلیک پیش‌تر نیز در ال‌کلاسیکوهای گذشته از آرائوخو در پست دفاع راست برای مهار وینیسیوس جونیور استفاده کرده بود.

دروازه‌بان بدون تغییر

درون دروازه، هیچ تردیدی وجود ندارد و وویچک شزنی سنگربان لهستانی بارسلونا، همچنان شماره یک تیم خواهد بود و وظیفه محافظت از چارچوب را در ال‌کلاسیکو بر عهده خواهد داشت.

ترکیب احتمالی بارسلونا برای ال‌کلاسیکو

بر اساس شرایط فعلی، ترکیب احتمالی بارسلونا مقابل رئال مادرید به این شرح است:

شزنی؛ کنده، کوبارسی، گارسیا، بالده؛ دی‌یونگ، پدری، فِرمین؛ یامال، فران تورس (یا رشفورد)، رشفورد (در صورت جابه‌جایی پست).

