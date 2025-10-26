​ترکیب احتمالی رئال برای ال‌ کلاسیکو | هویسن در آستانه بازگشت به ترکیب اصلی

به گزارش ایلنا، سرمربی رئال مادرید در آستانه نخستین ال‌ کلاسیکوی فصل شرایطی کم‌سابقه را تجربه می‌کند. در حالی که طی هفته‌های گذشته چند بازیکن کلیدی تیم به دلیل مصدومیت غایب بودند، تمرین روز پنجشنبه برای آلونسو خبرهای خوبی به همراه داشت: کارواخال، ترنت، هویسن و سبایوس پس از مدتی دوری، به تمرین گروهی بازگشتند و نگرانی کادر فنی درباره کمبود بازیکن در خط دفاع را تا حد زیادی برطرف کردند.

بازگشت تدریجی مصدومان

با این حال، آمادگی کامل بازیکنان بازگشته هنوز در ابهام قرار دارد. در میان آن‌ها، هویسن بیشترین شانس را برای حضور در ترکیب اصلی دارد. مدافع جوان هلندی به دلیل مصدومیت از ناحیه عضله ساق پا، دو دیدار اخیر رئال مقابل ختافه و یوونتوس را از دست داده بود و همچنین در فهرست تیم ملی اسپانیا نیز غایب بود.

در مقابل، حضور کارواخال و ترنت الکساندر آرنولد در ترکیب اصلی بعید به نظر می‌رسد، چرا که هر دو به‌ترتیب حدود چهار و شش هفته از میادین دور بوده‌اند. این شرایط احتمالاً باعث می‌شود آلونسو بار دیگر فده والورده را در پست دفاع راست به کار بگیرد.

بر این اساس، ترکیب خط دفاعی رئال مادرید در ال‌ کلاسیکو می‌تواند شامل والورده، میلیتائو، هویسن و کارراس باشد و تیبو کورتوا نیز طبق معمول درون دروازه قرار بگیرد.

معمای میانه میدان

در خط میانی، ترکیب احتمالی هنوز به‌طور قطعی مشخص نیست، اما برخی چهره‌ها جایگاه خود را تثبیت کرده‌اند. حضور شوامنی قطعی است و کاماوینگا نیز پس از نیمکت‌نشینی برابر یوونتوس، شانس بالایی برای بازگشت به ترکیب اصلی دارد؛ شاید همین تصمیم فنی آلونسو در بازی گذشته نشانه‌ای از برنامه او برای دیدار مقابل بارسلونا باشد.

در این صورت، رئال با دو هافبک فرانسوی یعنی شوامنی و کاماوینگا در نقش دو محور مرکزی بازی خواهد کرد و جلوتر از آن‌ها آردا گولر، جود بلینگام و وینیسیوس جونیور قرار می‌گیرند؛ در حالیکه کیلیان امباپه در نوک خط حمله حضور خواهد داشت.

ترکیب احتمالی رئال مادرید برای ال‌ کلاسیکو

با توجه به شرایط فعلی، ترکیب احتمالی رئال مادرید برای دیدار حساس یکشنبه‌شب به شرح زیر است:

کورتوا؛ والورده، میلیتائو، هویسن، کارراس؛ شوامنی، کاماوینگا؛ گولر، بلینگام، وینیسیوس؛ امباپه.

نیمکت ذخیره‌ها نیز شامل: لونین، سرخیو مستره، کارواخال، ترنت، آسنسیو، فران گارسیا، مندی، سبایوس، برایم دیاز، ماستانتونو، رودریگو، اندریک و گونسالو خواهد بود. با توجه به فهرست ۲۴ نفره، ژابی آلونسو ناچار است پیش از آغاز مسابقه، یکی از بازیکنان را از لیست نهایی خط بزند.

