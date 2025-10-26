خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معارفه اعضای جدید کمیته بدوی و استیناف

معارفه اعضای جدید کمیته بدوی و استیناف
کد خبر : 1705172
لینک کوتاه کپی شد.

نشست اعضای جدید هیات های بدوی و استیناف صدور مجوز حرفه ای برای چرخه 27/2026 صبح امروز با حضور رییس فدراسیون و سازمان لیگ فوتبال برگزار شد.

به گزارش ایلنا، نشست اعضای جدید هیات های بدوی و استیناف صدور مجوز حرفه ای برای چرخه 27/2026 با حضور مهدی تاج، رییس فدراسیون، حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ، محمدرضا کشوری، دبیر سازمان لیگ، مصطفی زارعی، مدیر صدور مجوز حرفه ای، حمیدرضا آصفی، رییس هیات بدوی، حسین علی قریب، عضو هیات بدوی، جعفر سمیعی زفرقندی، عضو هیات بدوی، محمد ظهیری، عضو مالی هیات بدوی، احمد محمدی، رییس هیات استیناف و عضو حقوقی، کاظم زارعی، عضو هیات استیناف ، مرتضی حسن پو، عضو هیات استیناف، محمود شیعی، عضوهیات استیناف، سید جعفر هاشمی، عضو هیات استیناف، مائده جعفری، کارشناس مجوز باشگاهی در سالن روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال برگزار شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ