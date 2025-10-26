به گزارش ایلنا، برخی مسابقات نیازی به معرفی ندارند؛ تنها یک تاریخ و دو نام باشگاه کافی است تا تمام جهان به یک نقطه واحد خیره شود. هیچ مسابقه‌ای بهتر از ال‌کلاسیکوی اسپانیا، معنای فوتبال را تعریف نمی‌کند. رقابت، تاریخ، استعداد و احساسات، همگی در نود دقیقه در سانتیاگو برنابئو متمرکز می‌شوند و همه چیز را تحت تأثیر قرار می‌دهند. هر دیدار میان رئال مادرید و بارسلونا، فصلی جدید از یک تاریخ به ظاهر پایان‌ناپذیر را می‌نویسد و هر دوره، با روایت خاص خود، ماندگار می‌شود.

اما این بار، ال‌کلاسیکو صرفاً یک مسابقه دیگر نیست. اولین نبرد این فصل، با یک انگیزه جدید همراه شده که به زمان حال و آینده فوتبال گره خورده: این گران‌ترین مسابقه تاریخ فوتبال خواهد بود. در ورزشی که به طور فزاینده‌ای تحت تأثیر سرمایه‌گذاری، استعداد و جهانی‌شدن است، این دوئل، ابعاد فوتبال مدرن را به گونه‌ای بی‌مانند به نمایش می‌گذارد.

سلطه رئال مادرید در جمع ۱۰ تیم برتر

ژابی آلونسو و هانسی فلیک تنها مربیانی هستند که تیم‌هایشان توانایی به چالش کشیدن سلطه مالی لیگ برتر انگلیس را دارند. دو پروژه متفاوت و دو فلسفه متقاطع که در یک صحنه به هم می‌رسند؛ جایی که تاریخ همیشه فصل جدیدی پیدا می‌کند. ال‌کلاسیکو، مسابقه‌ای که بیشترین انتظار و تأثیر را در سیاره ایجاد می‌کند، اکنون یک گام دیگر برداشته و به عنوان گران‌ترین بازی تاریخ شناخته می‌شود.

با ۲۲ بازیکن انتخاب شده برای ترکیب ابتدایی در این ال‌کلاسیکو، هواداران شاهد برخورد بی‌سابقه‌ای خواهند بود. رکورد مجموع ارزش بازار بازیکنان اصلی، ۱.۷۷۱ میلیارد یورو، تنها نوک کوه یخ است. هنگامی که ارزش کل تیم‌ها در نظر گرفته شود، این رقم به ۲.۵۱ میلیارد یورو می‌رسد؛ عددی که به وضوح نشان می‌دهد فوتبال سطح اول امروزی، یک پدیده اقتصادی بی‌سابقه نیز هست. به طور خلاصه، این ال‌کلاسیکو ترکیبی عالی از فوتبال و اقتصاد را نشان می‌دهد.

گران‌ترین مسابقات تاریخ تاکنون (ارزش ترکیبات اصلی به میلیارد یورو)

| رده | مسابقه و تاریخ | ارزش مجموع |

| ۱ | رئال مادرید – بارسلونا. سوپرجام اسپانیا ۲۰۲۵ | ۱.۶۷ |

| ۲ | منچسترسیتی – رئال مادرید. لیگ قهرمانان ۲۵-۲۰۲۴ | ۱.۶۷ |

| ۳ | رئال مادرید – آرسنال. لیگ قهرمانان ۲۵-۲۰۲۴ | ۱.۶۴ |

| ۴ | رئال مادرید – منچسترسیتی. لیگ قهرمانان ۲۴-۲۰۲۳ | ۱.۶۲ |

| ۵ | آرسنال – رئال مادرید. لیگ قهرمانان ۲۵-۲۰۲۴ | ۱.۶۳ |

| ۶ | پاری سن ژرمن – رئال مادرید. جام باشگاه‌های جهان ۲۰۲۵ | ۱.۶۱ |

| ۷ | منچسترسیتی – رئال مادرید. لیگ قهرمانان ۲۴-۲۰۲۳ | ۱.۵۸ |

| ۸ | منچسترسیتی – آرسنال. لیگ برتر ۲۴-۲۰۲۳ | ۱.۵۸ |

| ۹ | رئال مادرید – بارسلونا. لالیگا ۲۵-۲۰۲۴ | ۱.۵۴ |

| ۱۰ | لیورپول – منچسترسیتی. لیگ برتر ۲۰-۲۰۱۹ | ۱.۵۳ |

این یک شاهکار اقتصادی کوچک برای دو غول فوتبال اسپانیا است. ۷ مسابقه از ۱۰ مسابقه گران‌قیمت تاریخ، شامل حداقل یک تیم انگلیسی و ۸ مسابقه نیز شامل رئال مادرید بوده است. در همین حال، بارسلونا تاکنون دو بار در لیست ۱۰ مسابقه گران‌قیمت حضور داشته است. اما امروز، این دو تیم با شروع بازی در برنابئو، رهبری این لیست را بر عهده خواهند گرفت.

۹۵۳ میلیون در مقابل ۷۳۶ میلیون یورو

وب‌سایت ترانسفرمارکت که متخصص در ارزش‌گذاری بازار بازیکنان در سراسر جهان است، اخیراً گزارشی از ارزش‌های بازار لالیگا منتشر کرده است. این گزارش نشان‌دهنده کاهش ارزش وینیسیوس جونیور و صدرنشینی لامین یامال در این بخش است. ارزش ستاره برزیلی از ۲۰۰ میلیون یورو در دسامبر ۲۰۲۴، به ۱۵۰ میلیون یورو در حال حاضر کاهش یافته است. با این حال، سلطه رئال مادرید به لطف تیمی است که هیچ رقیبی نمی‌تواند آن را دنبال کند. برای اولین ال‌کلاسیکو، ترکیب اصلی ژابی آلونسو نزدیک به یک میلیارد یورو ارزش دارد؛ رقمی که شانس رقابت در بازار را از سایر باشگاه‌ها سلب می‌کند.

ترکیب احتمالی رئال مادرید با ارزش بازار ۹۵۳ میلیون یورو در زمین بازی:

کورتوا (۲۰)؛ کارواخال (۸)، میلیتائو (۳۰)، هویسن (۷۰)، کارراس (۵۰)؛ شوآمنی (۷۵)، آردا گولر (۶۰)، والورده (۱۳۰)؛ بلینگام (۱۸۰)، وینیسیوس (۱۵۰) و امباپه (۱۸۰). (ارقام در پرانتز به میلیون یورو است).

در رئال مادرید، هافبک‌ها و مهاجمان بیشترین سهم از ارزش تیم را به خود اختصاص داده‌اند که نشان‌دهنده اهمیت خلاقیت و گلزنی در ساختار ورزشی آن‌ها است. همچنین، ورود خریدهای تابستانی به ایجاد جهش اقتصادی کمک کرده تا رئال از همه فاصله بگیرد.

آکادمی لاماسیا، چرخ بارسلونا را می‌گرداند

در مقابل، بارسلونا در ترکیب اولیه خود ارزش بازار کمی پایین‌تری دارد، اما تمرکز آن بر استعدادهای نوظهور و چشم‌انداز بلندمدت است. بازیکنانی مانند پدری، لامین یامال یا کوبارسی بخش بزرگی از ارزش کلی تیم را به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که بقیه تیم تعادلی بین عملکرد فوری و پتانسیل اقتصادی آینده ایجاد کرده‌اند که عمدتاً به لطف آکادمی جوانان این تیم به دست آمده است.

ترکیب احتمالی بارسلونا با ارزش بازار ۷۳۶ میلیون یورو در زمین بازی:

شزنی (۱)؛ اریک گارسیا (۲۵)، آرائوخو (۳۵)، کوبارسی (۸۰)، بالده (۶۰)؛ پدری (۱۴۰)، دی‌یونگ (۴۵)، فرمین (۶۰)؛ لامین (۲۰۰)، فران تورس (۵۰) و رشفورد (۴۰). (ارقام در پرانتز به میلیون یورو است).

اولین ال‌کلاسیکوی فصل نویدبخش شدت و تماشایی بودن در زمین است. فارغ از ارزش‌های بازار، رئال مادرید و بارسلونا با استعداد، استراتژی و روحیه رقابتی (به علاوه برخی کینه‌های باقی‌مانده از اظهارات اخیر)، به مصاف هم خواهند رفت و بار دیگر ثابت می‌کنند که چرا این دوئل، یکی از مهم‌ترین و پربیننده‌ترین‌ها در فوتبال جهان باقی مانده است.

