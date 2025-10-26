پرسپولیس باز هم با سرمربی جدید در تقابل با تراکتور
اوسمار ویهرا در دوره قبلی سرمربیگری خود در پرسپولیس اولین بردش را برابر تراکتور تجربه کرده بود.
به گزارش ایلنا، تقابل پرسپولیس و تراکتور در چند فصل گذشته، فراتر از یک بازی معمولی لیگ برتر بوده و هر بار نشانهای از یک تغییر بزرگ در کادر فنی سرخپوشان به همراه داشته است. مسابقهای که حالا برای سومین بار پیاپی، در نقش آغازگر یک دوره جدید برای پرسپولیس ظاهر میشود.
در فصل گذشته و در تاریخ ۷ بهمن ماه، پرسپولیس در چارچوب هفته هفدهم لیگ برتر میزبان تراکتور در ورزشگاه آزادی بود. در آن دیدار، کریم باقری بهعنوان مربی موقت از کنار زمین تیم را هدایت کرد و اسماعیل کارتال، سرمربی جدید سرخها، از روی سکوها بازی را تماشا میکرد. شوک تغییر سرمربی، چهرهای هجومی به پرسپولیس بخشید و همان مسابقه آغاز مسیر جدیدی در نیمفصل دوم بود. پرسپولیس در آن بازی تراکتور را با دو گل شکست داد و جنجالهای آن دیدار منجر به بدون تماشاگر شدن بازیهای این فصل دو تیم شده است.
یک فصل پیشتر نیز، در زمستان لیگ بیستوسوم و پس از جدایی یحیی گلمحمدی، پرسپولیس با انتخاب اوسمار ویهرا از نیمفصل دوم وارد مرحله تازهای شد. نخستین پیروزی رسمی اوسمار بهعنوان سرمربی پرسپولیس، در هفته هفدهم و در روز دوم اسفند ۱۴۰۲ به دست آمد؛ بردی که مسیر سرخپوشان را در راه قهرمانی هموار کرد.
اکنون نیز تاریخ تکرار میشود. پس از پایان همکاری با وحید هاشمیان، بار دیگر نوبت به اوسمار رسیده تا هدایت پرسپولیس را برعهده بگیرد و درست مثل گذشته، میتواند آغاز بردهای او در بازی برابر تراکتور رقم بخورد. دیداری حساس در هفته نهم لیگ برتر که میتواند نقطه آغاز فصل تازهای برای سرخپوشان تهرانی باشد.
به این ترتیب، بازیهای پرسپولیس و تراکتور در سالهای اخیر به نوعی به ایستگاه تغییر برای نیمکت سرخپوشان بدل شدهاند و باید دید این بارهم شوک تغییر سرمربی منجر به پیروزی برابر تبریزیها خواهد شد یا خیر.