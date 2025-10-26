به گزارش ایلنا، مارکوس سورگ، دستیار هانسی فلیک، به دلیل محرومیت سرمربی آلمانی، بار دیگر هدایت تیم بارسلونا را بر عهده خواهد گرفت. سورگ در دسامبر فصل گذشته نیز، زمانی که فلیک پس از بازی مقابل رئال بتیس کارت قرمز گرفت و دو جلسه محروم شد، دو بار روی نیمکت بارسا نشست. با این حال، خاطره آن دوران چندان خوشایند نیست؛ کاتالان‌ها در آن دو بازی مقابل لگانس و اتلتیکو مادرید شکست خوردند و سال ۲۰۲۴ را با طعم تلخی به پایان رساندند.

اکنون سورگ با یک نمایش بزرگ روبه‌رو است: ورزشگاه سانتیاگو برنابئو. کمیته مسابقات فدراسیون اسپانیا روز چهارشنبه، هانسی فلیک را به دلیل اخراج در بازی شنبه گذشته مقابل خیرونا در استادیوم المپیک مونتجوئیک، یک جلسه محروم کرد. طبق گزارش داوری، این اخراج به دلیل اعتراض بوده است. اگرچه بارسلونا درخواست تجدیدنظر خود را به دادگاه استیناف و دادگاه عالی ورزش (CAS) ارائه کرد، اما هیچ کدام موفقیت‌آمیز نبود و در نتیجه مربی آلمانی نمی‌تواند در ال‌کلاسیکو روی نیمکت بنشیند.

سورگ که پیش از این در نشست خبری قبل از بازی نیز حاضر شده بود، هدایت تیم را به دست خواهد گرفت. او مردی آرام و در عین حال اهل گفتگو است، اما شخصیتی بسیار سخت‌گیر و روشمند نیز دارد. سورگ در تیم ملی آلمان نیز به عنوان دستیار با فلیک همکاری می‌کرد و ارتباط بسیار نزدیکی بین آن‌ها شکل گرفت. با این حال، او تنها با فلیک کار نکرده است؛ بلکه با مربیان دیگری مانند یواخیم لو و هورست هروبش نیز در تیم ملی آلمان همکار بوده است.

زندگی روی نیمکت مربیگری

سورگ علاوه بر تیم ملی آلمان، سابقه مربیگری گسترده‌ای در رده‌های مختلف دارد. او هدایت تیم‌های اشتوتگارتر کیکرز ۲، اف‌سی هایدنهایم، اس‌اس‌وی اولم، تی‌اس‌اف دیتزینگن و اس‌سی فرایبورگ را بر عهده داشته است. در ورزشگاه «یوروپا پارک»، او نیم سال هدایت تیم اول فرایبورگ را بر عهده داشت که به دلیل نتایج ضعیف اخراج شد، اما پیش از آن مربیگری تیم‌های جوانان و ذخیره‌های این باشگاه را تجربه کرده بود.

او همچنین سرمربی تیم زیر ۱۷ ساله‌های بایرن مونیخ نیز بوده است. قبل از پیوستن به کادر فنی یواخیم لو، او سرمربی تیم زیر ۱۹ ساله‌های آلمان بود و در سال ۲۰۱۴ با بازیکنانی در سطح لئون گورتسکا و یوشوآ کیمیش، قهرمان اروپا در رده سنی خود شد.

سورگ در دوران حرفه‌ای خود تا سال ۱۹۹۹ در چندین تیم آلمانی از جمله تی‌اس‌اف دیتزینگن و اف‌آر مانهایم بازی کرد. او هم به عنوان مهاجم و هم به عنوان هافبک تهاجمی به میدان می‌رفت.

