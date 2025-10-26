به گزارش ایلنا، لامین یامال، بازیکن تیم فوتبال بارسلونا، با انتشار یک ویدئو و یک عکس در شبکه‌های اجتماعی خود، به آتش تنش‌های پیش از ال‌کلاسیکو مقابل رئال مادرید دامن زد.

این بازیکن ابتدا ویدئویی منتشر کرد که در آن پیام زیر به گوش می‌رسد: «بازیکنی که از محله می‌آید، برای شهرت رقابت نمی‌کند. او برای آینده‌اش رقابت می‌کند. او برای دیده شدن بازی نمی‌کند، او بازی می‌کند تا هرگز به گذشته برنگردد. فشار واقعی در استادیوم نیست، در چشمان کسانی است که هرگز باور خود را از دست ندادند. و وقتی گل می‌زند، از سر خودخواهی جشن نمی‌گیرد. او جشن می‌گیرد چون می‌داند آن گل می‌تواند همه چیز را تغییر دهد. برای او، برای هوادارانش و برای محله‌اش.» در پایان ویدئو، صدای لامین یامال شنیده می‌شود که این جمله را می‌گوید:«من ترس را مدت‌ها پیش در ماتارو [محل زندگی یامال در دوران کودکی] جا گذاشتم.»

لامین یامال تنها به انتشار این ویدئو اکتفا نکرد، بلکه عکسی از خود در یکی از ال‌کلاسیکوهای اخیر نیز منتشر کرد که در آن هواداران رئال مادرید در حال هیاهو علیه او در جایگاه تماشاگران هستند.

جرقه اول آتش یامال

لامین یامال در روزهای اخیر به دلیل اظهاراتش در برنامه کینگز لیگ مورد توجه قرار گرفته بود. این بازیکن بارسلونا در آن برنامه مدعی شده بود که در مادرید، «آن‌ها دزدی می‌کنند، آن‌ها شکایت می‌کنند...» این اظهارات جنجالی، اولین جرقه‌های جنگ روانی پیش از ال‌کلاسیکو را رقم زد. تنها چند ساعت پیش از آغاز بازی میان مادرید و بارسلونا، لامین یامال یک بار دیگر فضا را (بیش از پیش) برای این مسابقه داغ کرد.

