هاشمیان بعد از برکناری حال روحی خوبی ندارد!

به گزارش ایلنا، صبح دیروز وحید هاشمیان عملا سرمربی پرسپولیس نبود چرا که ساعتی قبل اوسمار ویه‌را با امضای قرارداد یک و نیم ساله، هدایت این تیم را برعهده گرفته بود اما به هر حال هاشمیان مطابق تعهد خود به قراردادش راهی استادیوم کاظمی شد تا تیم را تمرین بدهد.

حالا حمید استیلی اعلام کرده که در پایان این جلسه تمرینی، محمد انصاری معاون ورزشی باشگاه خبر قطع همکاری با او را به این سرمربی اعلام کرده تا مشخص شود او مامور برکناری وحید هاشمیان بوده است.

جالب اینکه استیلی اعلام کرده در گفتگویی که دیشب با هاشمیان داشت، او حال روحی چندان خوبی نداشت چرا که فکرش را نمی‌کرد در حالی که تیمش دو امتیاز با صدر فاصله داشته، شغل خود را از دست بدهد.

نکته جالب اینکه استیلی میگوید انصاری این خبر را زمانی داده که حتی هاشمیان فرصت نکرده با دستیارانش هم در تمرین وداع کند و تنها وسایل خود را جمع کرده و برای همیشه از زمین تمرین پرسپولیس رفته است.

هاشمیان در هشت بازی، دو برد، پنج مساوی و یک باخت را در پرسپولیس ثبت کرد. تنها شکست او مقابل خیبر خرم آباد بود که منجر به تصمیم برکناری این سرمربی شد.

