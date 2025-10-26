پیشبازی الکلاسیکوی سرنوشتساز
جنگ رئال مادرید و بارسلونا برای صدرنشینی لالیگا
تیمهای رئال مادرید و بارسلونا امروز بعدازظهر از ساعت ۱۸:۴۵ در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو، جدیدترین قسمت از الکلاسیکو را برگزار میکنند. رئال مادرید با دو امتیاز اختلاف نسبت به کاتالانها صدرنشین است و به دنبال کسب پیروزی برای ایجاد فاصله پنج امتیازی در بالای جدول است.
به گزارش ایلنا، رئال مادرید با دو امتیاز برتری نسبت به بارسلونا (تیم دوم جدول) در صدر لالیگا قرار دارد، اما هر دو تیم در فصل جاری شکست را تجربه کردهاند. نبرد امروز بعدازظهر، یک تقابل جذاب دیگر میان دو رقیب دیرینه را شکل خواهد داد.
عملکرد رئال مادرید: پیروزیهای سریالی، انتقام در ذهن
رئال مادرید در این فصل تقریباً بینقص عمل کرده و ۱۱ پیروزی از ۱۲ مسابقه خود در تمام رقابتها کسب کرده است. تنها شکست آنها به اواخر سپتامبر و بازی خارج از خانه مقابل اتلتیکو مادرید بازمیگردد. شاگردان ژابی آلونسو ۸ بازی از ۹ مسابقه لیگ خود را بردهاند و با ۲۴ امتیاز در صدر جدول قرار دارند. آنها در آخرین بازی لالیگا نیز مقابل ختافه با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسیدند.
لوس بلانکوس چهارشنبه شب در لیگ قهرمانان اروپا نیز با گلزنی جود بلینگام مقابل یوونتوس، به یک پیروزی یک بر صفر دیگر دست یافت و رکورد بینقص خود در مرحله گروهی این تورنمنت را حفظ کرد.
اگرچه رئال مادرید در این فصل با دریافت ۹ گل در ۹ بازی، در بهترین فرم دفاعی خود نبوده، اما با ۲۰ گل زده، دومین خط حمله برتر لالیگا را در اختیار دارد (چهار گل کمتر از بارسلونا).
رئال مادرید تا فیفادی نوامبر چهار بازی دیگر در پیش دارد؛ استقبال از والنسیا در اول نوامبر، سفر به لیورپول در لیگ قهرمانان اروپا سه روز بعد و سپس سفر به خانه رایو وایهکانو در لیگ در نهم نوامبر. رئال مادرید در این مسابقه انگیزه انتقامجویی را در ذهن دارد؛ چرا که بارسلونا فصل گذشته در هر چهار تقابل دو تیم در سه رقابت مختلف، پیروز شد و یکی از آنها، پیروزی خیرهکننده ۴ بر صفر در برنابئو در اکتبر گذشته بود.
عملکرد بارسلونا: بازگشت پس از شکست، مصدومیتهای ادامهدار
بارسلونا نیز در اواسط هفته در لیگ قهرمانان اروپا فعال بود و با پیروزی ۶ بر یک مقابل المپیاکوس، به مسیر پیروزی بازگشت و ۶ امتیاز از سه بازی اول خود کسب کرد. تیم کاتالان قبل از وقفه ملی اکتبر با شکست ۴ بر یک مقابل سویا غافلگیر شد، اما هفته گذشته با پیروزی ۲ بر یک مقابل خیرونا جبران کرد و سپس شش بار دروازه حریف اروپایی خود را باز کرد.
تنها امتیاز دیگری که بارسلونا در لالیگا از دست داده، تساوی مقابل رایو وایهکانو در اواخر آگوست بود. با این حال، مشکلات مصدومیت از ابتدای فصل برای فلیک مشکلاتی ایجاد کرده است و خط دفاعی آنها نیز کاملاً نفوذناپذیر نبوده، که این موضوع یک زنگ خطر جدی پیش از الکلاسیکو خواهد بود. تیم هانسی فلیک تا وقفه نوامبر چهار بازی دیگر انجام خواهد داد که شامل مسابقات مقابل الچه و سلتاویگو در دو طرف بازی لیگ قهرمانان مقابل کلوب بروژ است.
بارسلونا بار دیگر به دنبال الهام گرفتن از لامین یامال در بازی امروز خواهد بود، اما این وینگر جوان برای موفقیت به کمک همتیمیهای خود نیاز دارد، چرا که کاتالانها برخی از مهاجمان کلیدی خود را در برنابئو در اختیار نخواهند داشت.
اخبار تیمها
رئال مادرید ترنت الکساندر-آرنولد، دنی کارواخال و دین هویسن را به ترکیب خود برای بازی روز یکشنبه بازگردانده، اما آنتونیو رودیگر همچنان به دلیل مصدومیت جدی عضلانی غایب است. داوید آلابا نیز به دلیل مشکل کشاله ران برای این بازی در دسترس نخواهد بود، اما دنی سبایوس برگشته است. رئال مادرید در روزهای منتهی به این مسابقه مورد انتظار، مشکل جدیدی از نظر مصدومیت نداشته است.
به دلیل عدم قطعیت در خط دفاع، فده والورده احتمالاً به بازی در پست دفاع راست ادامه خواهد داد و رائول آسنسیو در مرکز دفاع قرار میگیرد. آسنسیو در اواخر بازی مقابل یوونتوس تعویض شد، اما مشکل او تنها گرفتگی عضلانی (کرامپ) گزارش شده است. بلینگام اولین گل فصل خود را مقابل یوونتوس به ثمر رساند و این ملیپوش انگلیسی به دنبال پیوستن به خط حملهای است که انتظار میرود شامل فرانکو ماستانتونو، کیلیان امباپه و وینیسیوس جونیور باشد.
در تیم بارسلونا، فرنکی دییونگ پس از بیماری به تمرینات بازگشته و در ترکیب اصلی قرار خواهد گرفت، اما ژول کنده به دلیل مصدومیت در تمرینات روز پنجشنبه و جمعه، به شدت برای حضور در بازی در تردید است. رافینیا نیز روز جمعه در تمرینات غایب بود و در نبرد برای ریکاوری به موقع از مصدومیت همسترینگ خود شکست خورد. غیبت او یک ضربه بزرگ برای بارسلونا محسوب میشود.
خوآن گارسیا، مارک-آندره ترشتگن، گاوی، روبرت لواندوفسکی و دنی اولمو قطعاً در این مسابقه غایب خواهند بود، بنابراین لامین یامال، فرمین لوپز و مارکوس رشفورد میتوانند خط حمله سه نفره پشت سر فران تورس را تشکیل دهند. در صورت غیبت کنده، رونالد آرائوخو احتمالاً در مرکز دفاع در کنار پائو کوبارسی بازی خواهد کرد و اریک گارسیا احتمالاً در پست دفاع راست به میدان خواهد رفت.
ترکیب احتمالی رئال مادرید:
کورتوا؛ والورده، میلیتائو، آسنسیو، کارراس؛ گولر، شوآمنی، بلینگام؛ ماستانتونو، امباپه، وینیسیوس
ترکیب احتمالی بارسلونا:
شزنی؛ اریک گارسیا، آرائوخو، کوبارسی، بالده؛ پدری، دییونگ؛ یامال، فرمین، رشفورد؛ فران تورس