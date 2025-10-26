خبرگزاری کار ایران
رونالدو و گل شماره ۹۵۰؛ افسانه‌ای که هنوز تشنه جاودانگی است

رونالدو و گل شماره ۹۵۰؛ افسانه‌ای که هنوز تشنه جاودانگی است
کریستیانو رونالدو در شب جشن ۷۰ سالگی باشگاه النصر، بار دیگر تاریخ را بازنویسی کرد.

به گزارش اینا،  النصر در ادامه روند درخشان خود در لیگ عربستان، با برتری ۲–۰ برابر الحزم جشن پیروزی دیگری گرفت.

ژوائو فلیکس در نیمه نخست با ضربه سر تماشایی و روی ارسال دقیق ایمن یحیی، دروازه الحزم را گشود تا تیم صدرنشین بازی را در کنترل بگیرد.

در نیمه دوم، تلاش‌های الحزم برای بازگشت به بازی بی‌ثمر ماند؛ چراکه تجربه و انسجام النصر مانع از هرگونه غافلگیری شد. تا اینکه در دقیقه ۸۸، ترکیب هماهنگ کومان، مانه و رونالدو بار دیگر جادو کرد — مانه با پاس عمقی کومان را در سمت راست صاحب توپ کرد و ارسال زمینی او با ضربه تمام‌کننده‌ی رونالدو به گل دوم و نقطه عطفی در تاریخ فوتبال جهان تبدیل شد.

این گل، نه‌تنها نتیجه را قطعی کرد، بلکه شمار گل‌های رسمی کریستیانو در رده باشگاهی و ملی را به ۹۵۰ گل رساند؛ آماری که فراتر از هر رکوردی در تاریخ فوتبال مدرن است.

در شب تولد باشگاه النصر، رونالدو بهترین هدیه را تقدیم هواداران کرد — گلی که ادامه مسیر او به‌سوی جاودانگی را رقم زد. او در ۴۰ سالگی همچنان با همان عطش همیشگی بازی می‌کند، رهبر تیمی که با ستاره‌هایی چون فلیکس، مانه و کومان در پی ساختن فصلی تاریخی است.

