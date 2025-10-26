به گزارش اینا، النصر در ادامه روند درخشان خود در لیگ عربستان، با برتری ۲–۰ برابر الحزم جشن پیروزی دیگری گرفت.

ژوائو فلیکس در نیمه نخست با ضربه سر تماشایی و روی ارسال دقیق ایمن یحیی، دروازه الحزم را گشود تا تیم صدرنشین بازی را در کنترل بگیرد.

در نیمه دوم، تلاش‌های الحزم برای بازگشت به بازی بی‌ثمر ماند؛ چراکه تجربه و انسجام النصر مانع از هرگونه غافلگیری شد. تا اینکه در دقیقه ۸۸، ترکیب هماهنگ کومان، مانه و رونالدو بار دیگر جادو کرد — مانه با پاس عمقی کومان را در سمت راست صاحب توپ کرد و ارسال زمینی او با ضربه تمام‌کننده‌ی رونالدو به گل دوم و نقطه عطفی در تاریخ فوتبال جهان تبدیل شد.

این گل، نه‌تنها نتیجه را قطعی کرد، بلکه شمار گل‌های رسمی کریستیانو در رده باشگاهی و ملی را به ۹۵۰ گل رساند؛ آماری که فراتر از هر رکوردی در تاریخ فوتبال مدرن است.

در شب تولد باشگاه النصر، رونالدو بهترین هدیه را تقدیم هواداران کرد — گلی که ادامه مسیر او به‌سوی جاودانگی را رقم زد. او در ۴۰ سالگی همچنان با همان عطش همیشگی بازی می‌کند، رهبر تیمی که با ستاره‌هایی چون فلیکس، مانه و کومان در پی ساختن فصلی تاریخی است.

