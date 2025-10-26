آنگیسا پس از برد بزرگ برابر اینتر: سیستم نه، ذهنیت ما تفاوت را رقم زد

به گزارش ایلنا، در حالی‌ که ناپولی پیش از این دیدار در هفت مسابقه گذشته چهار شکست متحمل شده بود و اینتر با هفت برد متوالی به اوج رسیده بود، شاگردان کونته در دیداری تماشایی با گل‌های کوین دی‌بروینه، اسکات مک‌تامینی و آندره آنگیسا توانستند گل پنالتی هاکان چالهان‌اوغلو را بی‌اثر کنند و با برتری ۳–۱ زمین را ترک کنند.

آندره آنگیسا، هافبک پرتحرک ناپولی، پس از بازی در گفت‌وگو با شبکه DAZN گفت: نمی‌دانم آیا با این برد پیامی به رقبا فرستادیم یا نه، اما هدف‌مان روشن است؛ بازی‌به‌بازی جلو می‌رویم و می‌خواهیم پیروز بمانیم. خیلی تلاش کردیم و به‌عنوان یک تیم جنگیدیم. ذهنیت درستی داشتیم و همین کلید موفقیت بود.

ناپولی پس از مصدومیت دی‌بروینه، با تصمیم کونته به سیستم ۴–۳–۳ تغییر آرایش داد؛ تغییری که باعث شد تعادل بیشتری در خط میانی ایجاد شود. آنگیسا درباره این تغییر گفت: سیستم بازی تفاوت را نساخت، بلکه نگرش و انگیزه ما بود که همه چیز را تغییر داد. انرژی داشتیم، می‌خواستیم برنده شویم. در تمرین روی چند سیستم کار می‌کنیم، ولی در نهایت این مربی است که تصمیم می‌گیرد و ما فقط باید با تمام توان اجرا کنیم.

با این نتیجه، ناپولی موقتاً به صدر جدول سری‌آ صعود کرد؛ در حالی که میلان با توقف برابر پیزا (۲–۲) از کورس عقب افتاد و رم در صورت پیروزی مقابل ساسولو می‌تواند هم‌امتیاز صدرنشین شود.

اسکات مک‌تامینی، یکی از ستاره‌های ناپولی در این بازی، نیز درباره گل زیبایش گفت: می‌دانستیم که بعد از بازی لیگ قهرمانان باید واکنش نشان دهیم و فکر می‌کنم عالی این کار را انجام دادیم. اینتر تیمی بزرگ است، اما واکنش ما واقعاً در سطح بالا بود.

او درباره پاس لئوناردو اسپیناتزولا هم با خنده گفت: توپ را در نور گم کردم! وقتی پاس آمد، اصلاً نمی‌دیدمش، فقط با خودم گفتم شوت بزن! لئو امسال پاس‌های فوق‌العاده‌ای داده و حالا باید ثبات داشته باشیم تا در همین مسیر ادامه دهیم.

