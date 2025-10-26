بلیت دیدار فجر و استقلال تمام شد!

خبرگزاری کار ایران
English العربیه
تیم فجر سپاسی شیراز که این فصل به شگفتی‌ساز لیگ برتر تبدیل شده، فردا در یکی از حساس‌ترین بازی‌های هفته میزبان استقلال تهران خواهد بود.

به گزارش ایلنا،   فجر سپاسی شیراز در شرایطی میزبان استقلال است که با نتایج درخشان خود در هفته‌های اخیر، به یکی از پدیده‌های لیگ برتر تبدیل شده و حالا سودای حضور در جمع تیم‌های بالای جدول را دارد. از سوی دیگر شاگردان ساپینتو نیز پس از دو پیروزی متوالی در لیگ و آسیا، با روحیه‌ای بالا به شیراز سفر کرده‌اند تا شاهد یک جدال تماشایی باشیم.

در هفته‌های گذشته، حضور پرشور هواداران فجر در ورزشگاه پارس به یکی از نکات جالب بازی‌های این تیم تبدیل شده است. فجر در دیدار برابر گل‌گهر و ذوب‌آهن از حمایت گسترده تماشاگران زن و مرد برخوردار بود، هرچند مقابل استقلال خوزستان به دلیل محرومیت، بدون تماشاگر بازی کرد.

باشگاه فجر سپاسی با تکیه بر همین حمایت، تصمیم گرفت قانون «۹۰ به ۱۰» را برای این دیدار اجرا کند تا بخش عمده ظرفیت ورزشگاه به هواداران خود اختصاص یابد. در صورت اجرای کامل این طرح، برای نخستین بار در تاریخ لیگ برتر، تعداد هواداران فجر در بازی مقابل استقلال بیش از هواداران آبی‌پوش خواهد بود.

این دیدار ساعت ۱۵ فردا در ورزشگاه پارس شیراز برگزار می‌شود و باشگاه فجر ساعاتی پیش اعلام کرد تمامی بلیت‌ها به فروش رسیده است. در بیانیه این باشگاه آمده:
به اطلاع هواداران و تماشاگران فوتبال می‌رساند که تمامی ظرفیت بلیت‌های مسابقه فجر شهید سپاسی و استقلال تهران به اتمام رسیده و ورود بدون بلیت به ورزشگاه امکان‌پذیر نخواهد بود.

