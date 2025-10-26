به گزارش ایلنا، آموریم در آغاز نشست خبری گفت: احساس خوبی دارم. سه امتیاز در خانه گرفتیم، خوب بازی کردیم و در پایان کمی رنج کشیدیم، که بخشی از تقصیرش با خودمان بود. بازیکنانم تمام وجودشان را در میدان گذاشتند؛ دویدند، جنگیدند و بازی خوبی ارائه دادند.

او درباره عملکرد خط حمله تیمش افزود: این تیم پر از استعداد است، اما امروز چیزی که بیش از گل‌ها خوشحالم کرد، نحوه دفاع سه مهاجم ما بود. کونیا در کار دفاعی عالی بود، امبومو مثل ماشین کار کرد و ششکو در هر توپ هوایی حاضر بود. این همان تفاوت بزرگ با ابتدای فصل است. در این لیگ بدون جنگیدن شانسی نداری، حتی اگر بهترین استعدادهای دنیا را داشته باشی.

آموریم درباره روند رو به رشد تیم گفت: وقتی ثبات پیدا می‌کنی، حس بهتری داری. حتی قبل از بازی، جو رختکن متفاوت بود؛ نه اضطراب، بلکه هیجان. امروز وقت لذت بردن است، اما فردا باید برای بازی بعد آماده شویم. در این لیگ فقط یک لغزش کافی است تا عقب بیفتی.

او در ادامه درباره رابطه‌اش با باشگاه و هواداران گفت: حمایت هواداران برایم از همه‌چیز مهم‌تر است. جیم راتکلیف همیشه به پروژه ما ایمان داشت، اما چیزی که حالا حس می‌کنم فوریت حفظ این لحظه است؛ نمی‌خواهم این حس خوب از بین برود.

سرمربی یونایتد در پایان از لحظه‌ای خاص سخن گفت: بعد از گل سوم، صدای ورزشگاه غیرعادی بود؛ شبیه هیچ چیزی که تا حالا در اولدترافورد شنیده بودم. آن صدا برایم نماد یکی شدن تیم و هواداران بود.

انتهای پیام/