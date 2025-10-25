کیوو: اتلاف انرژی مقابل ناپولی دلیل اصلی شکست ما بود

به گزارش ایلنا، کیوو درباره جریان بازی توضیح داد: دو بار توپ‌مان به تیر دروازه خورد و با وجود واکنش‌های خوب، گل اول را دریافت کردیم. در نیمه دوم کمی تعادل‌مان را از دست دادیم و گل دوم را خوردیم، اما توانستیم با پنالتی هاکان چالهان‌اوغلو به بازی برگردیم. متأسفانه انرژی‌مان صرف درگیری لفظی با نیمکت حریف شد و دیگر نتوانستیم تمرکز لازم برای بازگرداندن نتیجه پیدا کنیم.

او در پاسخ به اینکه آیا کمبود تمرکز عامل اصلی شکست بود، گفت: بله، این اتلاف انرژی بی‌فایده بود. در صحنه گل دوم روی توپی که اسپیناتزولا بی‌هدف فرستاد آماده نبودیم و گل سوم هم نتیجه همان از دست دادن تمرکز بود.

با وجود شکست، کیوو از تیمش دفاع کرد: من به کاری که بازیکنانم انجام می‌دهند افتخار می‌کنم و حتی بیش از پیش به آن‌ها ایمان دارم. نیمه اول فوق‌العاده‌ای داشتیم و توانستیم مسلط باشیم، اما فوتبال همین است.

در مورد حواشی کنار زمین نیز گفت: اهمیت نمی‌دهم، اما با بازیکنانم صحبت خواهم کرد تا هر چیز خوبی که انجام داده‌ایم با درگیری با نیمکت حریف به باد نرود. باید روی اینکه چه تیمی هستیم و به کجا می‌خواهیم برسیم، تمرکز کنیم.

انتهای پیام/