کیوو: اتلاف انرژی مقابل ناپولی دلیل اصلی شکست ما بود
سرمربی اینتر، کریستین کیوو، پس از شکست تیمش مقابل ناپولی در گفتوگو با شبکه دازن، با تأکید بر کمبود تمرکز بازیکنان، از عملکرد تیمش دفاع کرد.
به گزارش ایلنا، کیوو درباره جریان بازی توضیح داد: دو بار توپمان به تیر دروازه خورد و با وجود واکنشهای خوب، گل اول را دریافت کردیم. در نیمه دوم کمی تعادلمان را از دست دادیم و گل دوم را خوردیم، اما توانستیم با پنالتی هاکان چالهاناوغلو به بازی برگردیم. متأسفانه انرژیمان صرف درگیری لفظی با نیمکت حریف شد و دیگر نتوانستیم تمرکز لازم برای بازگرداندن نتیجه پیدا کنیم.
او در پاسخ به اینکه آیا کمبود تمرکز عامل اصلی شکست بود، گفت: بله، این اتلاف انرژی بیفایده بود. در صحنه گل دوم روی توپی که اسپیناتزولا بیهدف فرستاد آماده نبودیم و گل سوم هم نتیجه همان از دست دادن تمرکز بود.
با وجود شکست، کیوو از تیمش دفاع کرد: من به کاری که بازیکنانم انجام میدهند افتخار میکنم و حتی بیش از پیش به آنها ایمان دارم. نیمه اول فوقالعادهای داشتیم و توانستیم مسلط باشیم، اما فوتبال همین است.
در مورد حواشی کنار زمین نیز گفت: اهمیت نمیدهم، اما با بازیکنانم صحبت خواهم کرد تا هر چیز خوبی که انجام دادهایم با درگیری با نیمکت حریف به باد نرود. باید روی اینکه چه تیمی هستیم و به کجا میخواهیم برسیم، تمرکز کنیم.