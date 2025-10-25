انریکه: دبل حکیمی نشان داد چرا به او اعتماد دارم
پس از نزدیک به یک ماه ناکامی در لیگ فرانسه، پاریسنژرمن موفق شد در زمین برست به پیروزی برسد و با دبل اشرف حکیمی، دوباره به صدر جدول بازگردد.
به گزارش ایلنا، پیاسجی با دبل اشرف حکیمی و برتری ۳-۰ مقابل برست، پس از هفتهها ناکامی، دوباره حس پیروزی را تجربه کرد. لوئیس انریکه پس از بازی با تحسین از عملکرد حکیمی گفت: او توانایی فوقالعادهای در دیدن فضاها و حرکت به سمت آنها دارد. وقتی تیم حریف عقب مینشیند، باید بلد باشی چگونه به پشت مدافعان حمله کنی. اشرف بازی فوقالعادهای انجام داد و کیفیت تهاجمی بالایی دارد.
انریکه در ادامه به سایر بازیکنان نیز اشاره کرد: از کیفیت حکیمی، مارکینیوش، نونو، پاچو، ویتی و زابارنی خیلی راضیام. بازیکنانی استثنایی در اختیار دارم.
او درباره آرامش و اعتمادبهنفس تیم گفت: اعتمادبهنفس داریم و آرام و مطمئن هستیم. لیگ ۱ و لیگ قهرمانان مسابقات متفاوتی هستند و ما پتانسیل خود را میشناسیم.
در مورد فشردگی بازیها، سرمربی اسپانیایی افزود: بازی هر سه روز یکبار برای ما جذاب است و از آن لذت میبریم. این فرصت به ما اجازه میدهد از کل ترکیب استفاده کنیم.
انریکه درباره وضعیت مصدومان و دمبله هم توضیح داد: ژوائو نوس و فابین روئیز هنوز مصدوم هستند، اما به زودی به تیم برمیگردند. دمبله با احتیاط به ترکیب بازمیگردد و به آمادگی کامل خواهد رسید.
سرمربی پاریسیها صدرنشینی تیمش را جنبهای نمادین دانست: لیگ ماراتن است و هنوز بازیهای زیادی باقی مانده. هدف ما درخشش در تمام طول فصل است و بالا و پایین بودن طبیعی است.