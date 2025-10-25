مارسکا پس از ناکامی مقابل ساندرلند: بیکیفیت بودیم
چلسی با شکست مقابل ساندرلند نهتنها سه امتیاز را از دست داد، بلکه آرامش خود را هم از دست داد.
به گزارش ایلنا، در دیداری ناامیدکننده، چلسی مقابل ساندرلند با نتیجه ۲-۱ شکست خورد و شاگردان مارسکا عملکردی ضعیف در بازیسازی و خلق موقعیت داشتند. سرمربی ایتالیایی در جمع خبرنگاران گفت: خلاقیت نداشتیم، بهجز گلی که زدیم فرصت زیادی نساختیم. حتی وقتی جلو بودیم، توپهای دوم را از دست دادیم و مقابل تیمی مثل ساندرلند، این اشتباهها کشنده است.
مارسکا درباره گلهای دریافتی افزود: گل اول از روی پرتاب اوت دستی بود و دفاع در آن موقعیت دشوار شد. گل دوم هم از یک توپ بلند ساده به ثمر رسید که دو به یک شد و باید بهتر مهار میشد.
او به نبود ثبات تیم پس از هفتههای خوب اخیر اشاره کرد: برای اینکه مدعی باشی، باید ثبات داشته باشی. چهار برد پیاپی خوب است، اما وقتی امتیاز از دست میدهیم یعنی هنوز آن ثبات را نداریم.
در مورد سانترهای کماثر تیم، مارسکا توضیح داد: وقتی به کنارهها میرسیم، طبیعی است که سانتر کنیم و انتظار داریم بازیکنان در محوطه باشند، اما امروز کیفیت سانترها پایین بود.
او همچنین وضعیت بدنی بازیکنان را مشکلساز دانست: ژوائو، موی و چند بازیکن دیگر مصدومیت دارند و نمیتوانند هر روز تمرین کنند.
مارسکا در پایان تأکید کرد: همه تلاششان را کردند، اما امروز خوب نبودیم. باید دوباره کار کنیم، بهتر شویم و یاد بگیریم چگونه در لحظههای سخت، بازی را از دست ندهیم.