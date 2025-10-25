خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رکورد چشمگیر تراکتور با هدایت اسکوچیچ

رکورد چشمگیر تراکتور با هدایت اسکوچیچ
کد خبر : 1704944
لینک کوتاه کپی شد.

تیم تراکتور در دیداری حساس از لیگ برتر، با عملکردی درخشان موفق شد گل‌گهر سیرجان، صدرنشین جدول، را با نتیجه ۵ بر صفر شکست دهد و خود را به صدر جدول نزدیک کند.

به گزارش ایلنا،  در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، شاگردان دراگان اسکوچیچ در یک بازی تماشایی، با حملات سریع و دقت بالا در ضربات نهایی، حریف قدرتمند خود، گل‌گهر سیرجان، را در هم کوبیدند. این پیروزی پرگل شباهت عجیبی به نمایش تراکتور در لیگ قهرمانان آسیا داشت، جایی که تیم تبریزی نیز شارجه امارات را با همین نتیجه شکست داده بود.

تراکتور با ثبت ۱۰ گل در دو دیدار اخیر، یکی از آماده‌ترین تیم‌های فوتبال ایران و آسیا لقب گرفته و با نمایش منظم و هماهنگ، بار دیگر خود را به عنوان مدعی اصلی و مدافع عنوان قهرمانی نشان داده است.

هواداران تبریزی اکنون با دو پیروزی پیاپی و نمایش مقتدرانه تیم محبوب خود، امید به تکرار افتخارات فصل گذشته را در دل دارند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ