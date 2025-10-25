رکورد چشمگیر تراکتور با هدایت اسکوچیچ
تیم تراکتور در دیداری حساس از لیگ برتر، با عملکردی درخشان موفق شد گلگهر سیرجان، صدرنشین جدول، را با نتیجه ۵ بر صفر شکست دهد و خود را به صدر جدول نزدیک کند.
به گزارش ایلنا، در ادامه رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران، شاگردان دراگان اسکوچیچ در یک بازی تماشایی، با حملات سریع و دقت بالا در ضربات نهایی، حریف قدرتمند خود، گلگهر سیرجان، را در هم کوبیدند. این پیروزی پرگل شباهت عجیبی به نمایش تراکتور در لیگ قهرمانان آسیا داشت، جایی که تیم تبریزی نیز شارجه امارات را با همین نتیجه شکست داده بود.
تراکتور با ثبت ۱۰ گل در دو دیدار اخیر، یکی از آمادهترین تیمهای فوتبال ایران و آسیا لقب گرفته و با نمایش منظم و هماهنگ، بار دیگر خود را به عنوان مدعی اصلی و مدافع عنوان قهرمانی نشان داده است.
هواداران تبریزی اکنون با دو پیروزی پیاپی و نمایش مقتدرانه تیم محبوب خود، امید به تکرار افتخارات فصل گذشته را در دل دارند.