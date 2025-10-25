آلومینیوم اراک تیم ب خود را شکست داد

به گزارش ایلنا، شاگردان سید مجتبی حسینی که در حال حاضر صدرنشین لیگ برتر هستند، عصر امروز در زمین چمن برق‌باختر اراک مقابل تیم آلومینیوم «ب» به میدان رفتند. در این دیدار، بازیکنانی بازی کردند که روز گذشته در دیدار لیگ برتر مقابل مس رفسنجان یا به‌عنوان یار جانشین به میدان رفته بودند یا فرصت حضور پیدا نکرده بودند.

تک گل این مسابقه را محمدمهدی خدایاری‌فرد به ثمر رساند تا شاگردان حسینی موفق به کسب پیروزی یک بر صفر شوند.

بازیکنان اصلی تیم آلومینیوم که در دیدار روز گذشته مقابل مس رفسنجان حضور داشتند، امروز تمرین ریکاوری انجام دادند و از فردا آماده دیدار هفته آینده لیگ برتر مقابل استقلال خواهند شد.

دیدار هفته نهم لیگ برتر بین آلومینیوم اراک و استقلال روز جمعه، ۹ آبان در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار می‌شود.

