به گزارش ایلنا، دراگان اسکوچیچ در نشست خبری پس از بازی تراکتور برابر گل‌گهر گفت: بازیکنانم شایسته تبریک هستند. پس از بازی فشرده در امارات، امروز هم بازی آسانی نداشتیم. نیمه اول بسیار دشوار بود و تنها کیفیت بالای تیم ما باعث شد نتیجه ۵ بر صفر رقم بخورد.

او افزود: تفاوت اصلی ما با گل‌گهر در کیفیت ارائه شده بود. حریف تیم سازمان‌یافته‌ای بود و نیمه اول بازی متعادل بود، اما پس از گل اول، کنترل بازی در دست ما قرار گرفت.

سرمربی تراکتور درباره مهدی ترابی گفت: ترابی آماده است و روزبه‌روز بهتر می‌شود. با توجه به بازی سنگین قبلی، نخواستم او تحت فشار قرار گیرد.

اسکوچیچ با اشاره به تمرکز تیمش بر کار فنی اظهار داشت: در ۱۰ روز اخیر برخی تلاش کردند ما را به حاشیه ببرند، اما تیم تمرکز خود را حفظ کرد. دست من باز است و گزینه‌های بیشتری روی نیمکت داریم.

وی درباره اهمیت پیروزی پرگل توضیح داد: برد مهم‌تر از تعداد گل‌هاست، ولی اختلاف گل بیشتر همیشه لذت‌بخش است. گل‌گهر حریف سختی است و کسب سه امتیاز هدف اصلی ما بود.

اسکوچیچ در پایان با اشاره به سابقه موفق خود در سیرجان گفت: همیشه حضور در این ورزشگاه حس خوبی دارد. زمین و استادیوم گل‌گهر مناسب است و باعث شد نمایش خوبی ارائه دهیم.

