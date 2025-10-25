دنیامالی: ورزش استان مرکزی الگوی موفق کشور است

به گزارش ایلنا، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در نشست شورای ورزش و تربیت بدنی استان مرکزی گفت: استان مرکزی از موفق‌ترین استان‌ها در ورزش قهرمانی و همگانی است. سرانه ورزشی این استان بیش از یک متر و ده سانتی‌متر است و از نظر زیرساختی وضعیت مطلوبی دارد. ظرفیت‌های صنعتی و نظامی و مدیریت شهری نیز فرصت ارزشمندی برای رشد ورزش استان فراهم کرده‌اند.

او با اشاره به همدلی شکل‌گرفته در دولت جدید افزود: همه هیئت‌ها و نهادهای استانی برای ارتقای ورزش متحد شده‌اند. برگزاری المپیادهای ورزشی و مسابقات بوکس نمونه‌ای از این پویایی است که منجر به مدال‌آوری ورزشکاران استان شد.

دنیامالی با تأکید بر رشد ورزش زنان گفت: تمام تصمیمات ورزشی استان بر اساس داده‌های دقیق اتخاذ می‌شود. آینده روشنی برای استان پیش‌بینی کرده‌ایم و از منابع ملی برای توسعه فضاهای ورزشی استفاده خواهیم کرد.

وزیر ورزش درباره موفقیت‌های بین‌المللی نیز گفت: کاروان ۴۰۰ نفره ایران در رقابت‌های بحرین تاکنون ۲۳ مدال کسب کرده و در رتبه دوم قرار دارد. همچنین در ده روز آینده در بازی‌های همبستگی اسلامی ریاض و سپس در المپیک ناشنوایان توکیو و بازی‌های پاراآسیایی دبی شرکت خواهیم کرد.

او در پایان درباره وضعیت ورزشگاه آزادی توضیح داد: آزادی استادیومی قدیمی با مشکلات سازه‌ای است و نیاز به نوسازی کامل داشت. برخلاف برخی اظهارنظرها، بازسازی آن ضروری بود. تلاش می‌کنیم تا پایان سال بخش عمده پروژه تکمیل شود و ورزشگاه به‌صورت استاندارد مورد استفاده قرار گیرد.

انتهای پیام/