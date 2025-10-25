هادی حبیبینژاد:
هادی حبیبینژاد میگوید خوشحال است که توانسته با گلهایش سهم مهمی در پیروزی تیم مقابل خیبر خرمآباد داشته باشد.
به گزارش ایلنا، هادی حبیبینژاد، بازیکن تیم چادرملو اردکان که در هفته هشتم لیگ موفق شدند خیبر را شکست دهند؛ خیبری که هفته گذشته موفق شده بود پرسپولیس را شکست دهد. گل اول چادرملو توسط حبیبینژاد از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید.
حبیبینژاد در گفتوگویی با خبرنگار ما درباره بازی اظهار داشت:«بازی پرتنش و پر برخوردی بود که خوشبختانه توانستیم سه امتیاز را کسب کنیم. بعد از مدتها میزبان در یزد بودیم و از قبل میدانستیم که با حمایت هوادارانمان میخواهیم کار بزرگی انجام دهیم. خیبر تیم خوب و قابل احترامی بود، اما ما باور داشتیم که این بازی را میبریم و خوشبختانه با کمک هواداران موفق شدیم سه امتیاز را کسب کنیم.»
هادی درباره بازگشت به روند بازی پس از مصدومیت گفت:«با کمک همتیمیها توانستم پلهبهپله به شرایط مسابقه برگردم. پس از مصدومیت، توانستم بازی کامل انجام دهم و خوشحالم که در بازی مقابل خیبر به اعتماد من شد، پنالتی را دادند به من و توانستم گل بزنم و مردم را خوشحال کنم.»
حبیبینژاد درباره اولین بازی تیم در ورزشگاه شهید نصیری پس از بازسازی و کیفیت زمین گفت:«همه دیدند در ورزشگاه شهید نصیری، ما تیم دیگری هستیم. اول از همه از مسئولین تشکر میکنم که زمین باکیفیتی آماده کردند و امیدوارم روند نگهداری آن ادامه یابد. با حمایت هواداران امیدواریم در پایان فصل کارهای بزرگی انجام دهیم. دلمان برای هواداران و مردم استان یزد تنگ شده بود و خوشحالم که دوباره آنها را دیدیم.»
او درباره انتقادات رقبا مبنی بر انتخاب ورزشگاه تختی تهران در ابتدای فصل بیان کرد:«کدام ورزشگاه آماده بود که بتوانیم انتخاب کنیم؟ اینکه گفته میشود از عمد این ورزشگاه را انتخاب کردیم، صحیح نیست. ورزشگاهی نبود که بتوانیم انتخاب کنیم و همین هم خدا را شکر که به ما داده شد. با توجه به شرایط ورزشگاهها، فقط تختی در دسترس بود، هرچند زمین آن برای بازی مناسب نبود. اما خوشبختانه اکنون به یزد برگشتهایم و زمین یزد فوقالعاده بود.»
حبیبینژاد درباره روند رو به رشد خود گفت:«بازی به بازی جلو میرویم و نمیتوان درباره آینده زیاد صحبت کرد، کسی از فردا خبر ندارد. سعی میکنیم روزبهروز بهتر شویم و موفقیت تیم برای ما مهمتر است. امیدوارم مهره مؤثری باشم و در هر ردهای توان خود را به کار بگیرم.»
وی درباره منتفی شدن حضورش در تیمهای بزرگ مانند استقلال و تراکتور اظهار داشت:«احساس راحتی و حمایت در اینجا چیزی است که جای دیگر نمیتوانستم پیدا کنم. احترام، جایگاه و حمایت مردم باعث شد بتوانم راحت کارم را انجام دهم.»
حبیبینژاد درباره هدف تیم چادرملو گفت:«هدف ما ارتقای رتبه نسبت به سال قبل است. تیم تازه تأسیس و تازه وارد لیگ برتر است، نباید فشار و اذیت روی آن باشد. باید بازی به بازی پیش برویم و روزبهروز بهتر شویم.»
او درباره بازی هفته آینده با مس رفسنجان اظهار داشت:«مس رفسنجان تیم خوبی است که توانسته آلومینیوم اراکی را متوقف کند که روند خوبی داشته است. همه تیمها خوب هستند و بازیها به هم نزدیک شده است، همانطور که دیدید شمس آذر در اهواز فولاد را برد. هر بازی شرایط خاص خود را دارد و امیدواریم ما هم از بازی با مس سربلند بیرون بیاییم.»
حبیبینژاد درباره صحنه ایی که باعث مصدومیت سعید اخباری شد و بعد از آن موتور گلزنی اش روشن شد،گفت:«در آن صحنه واقعاً شانس آوردم که اتفاق بدتری نیفتاد و امیدوارم حال آقای اخباری به زودی خوب شود. او با لحن خنده گفت:همچنان به من مرد آهنی میگویند!»
در پایان او تأکید کرد:«این برد مقابل خیبر خرمآباد را مدیون حجت صدقی هستیم. همه تیم زحمت کشیدند، اما عملکرد خوب صدقی هم نقش مهمی در پیروزی داشت.»