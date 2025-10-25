تارتار: مسئولیت باخت را میپذیرم
مهدی تارتار پس از شکست سنگین گلگهر مقابل تراکتور در کنفرانس خبری حاضر شد و با پذیرش مسئولیت باخت، از هواداران تیمش عذرخواهی کرد.
به گزارش ایلنا، مهدی تارتار، سرمربی گلگهر، پس از شکست شوکهکننده تیمش برابر تراکتور با چهرهای ناراحت در نشست خبری حاضر شد و گفت تنها برای عذرخواهی از هواداران در این جلسه شرکت کرده است. او اظهار داشت: مسئولیت این شکست با من است. گلهایی که خوردیم تا حدی شانسی و عجیب بود. پیش از گل اول، بازی کاملاً پایاپای بود، اما همان گل ورق را برگرداند.
تارتار افزود: به بازیکنان هشدار داده بودم که تراکتور در صورت زدن گل اول بسیار خطرناک میشود. آنها در انتقال سریع بهترین تیم ایران هستند. با دریافت گل اول، تمرکز ما از بین رفت و اشتباهات فردی کار را سختتر کرد. این نتیجه نشان داد برای مدعی شدن راه دشواری در پیش داریم.
او با اشاره به قدرت حریف گفت: باید واقعبین باشیم. تراکتور برای قهرمانی در لیگ نخبگان آسیا بسته شده، در حالی که ما تیمی متناسب با بودجه مشخص خود هستیم. انتظار قهرمانی از ما منصفانه نیست.
سرمربی گلگهر درباره تاکتیک تیمش نیز توضیح داد: بعد از گل زودهنگام نمیتوانستیم دفاع کنیم. برای جبران نتیجه حمله کردیم و از فضاهای پشتسرمان ضربه خوردیم. در ده دقیقه سه گل دریافت کردیم و دیگر کنترل بازی از دست رفت. باید از این شکست تلخ درس بگیریم و در بازیهای آینده جبران کنیم.