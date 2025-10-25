با فتح سکوهای دونفره و یک نفره
دختران تهران قهرمان مسابقات بدمینتون سطح ۲ کشور شدند
مسابقات سطح دو بدمینتون قهرمانی ایران در مشهد با اقتدار نمایندگان تهران به پایان رسید.
به گزارش ایلنا، رقابتهای سطح دو بدمینتون قهرمانی کشور در مشهد مقدس با برتری چشمگیر بدمینتونبازان تهرانی به پایان رسید. در بخش انفرادی این مسابقات، پریا اسکندری عنوان قهرمانی را به دست آورد، رومینا تاجیک نائبقهرمان شد و مدال برنز نیز به مبینا ندایی رسید.
در رقابتهای دونفره، تیم نازنین زمانی و فردوس فروغی با عملکردی درخشان قهرمان شدند. عنوان نائبقهرمانی به تیم مبینا ندایی و مانیا یکرنگخانی رسید و تیمهای پریا اسکندری، رومینا تاجیک و ساره امینیان، سحر حسینزاده بهطور مشترک در جایگاه سوم ایستادند.
همچنین از زحمات مهتاب بارانی و سمیرا مولایی، سرپرستان تیم تهران، که با حمایت و همراهی دلسوزانه نقش مهمی در موفقیت ورزشکاران ایفا کردند، قدردانی شد.