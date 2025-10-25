نویدکیا: پیکان جوان و خطرناک است/ باید با تمرکز بالا بازی کنیم
سرمربی سپاهان پیش از دیدار با پیکان از بازی سخت پیشرو، شرایط تیمش، رقابت درونتیمی، وضعیت مصدومان و لزوم بازسازی ساختار آکادمی باشگاه سخن گفت.
به گزارش ایلنا، محرم نویدکیا در نشست خبری پیش از بازی سپاهان و پیکان گفت: دیدار سختی در پیش داریم. پیکان تیمی جوان، باانگیزه و پرانرژی است و باید با تمرکز بالا بازی کنیم تا در ضدحملات غافلگیر نشویم. این بازی برای هر دو تیم مهم است و امیدوارم دیداری جذاب شود.
او درباره بحث پست شش در تیمش اظهار داشت: پستها در فوتبال مدرن در حال تغییر هستند. بازیکن باید بتواند در چند پست بازی کند. دیگر دوران هافبک صرفاً دفاعی تمام شده؛ بازیکنان باید در خلق موقعیت و گلزنی هم نقش داشته باشند.
نویدکیا با اشاره به کاهش استقبال هواداران گفت: بهدلیل مشکلات بلیتفروشی و شرایط زمانی بازیها، حضور تماشاگران کمتر شده است. هواداران واقعی کسانیاند که در شرایط سخت کنار تیم میمانند.
او درباره مصدومان تیم افزود: چند بازیکن مصدوم داریم و روی عارف حاجیعیدی برای بازی تصمیم میگیریم. آسیبدیدگی بخشی طبیعی از فوتبال است و باید به تمام بازیکنان اعتماد کنیم.
در خصوص رقابت دروازهبانها نیز گفت: هر دو گلر آمادهاند و من با توجه به شرایط تصمیم میگیرم چه کسی بازی کند. کمی سرماخوردگی در تیم داریم، اما مشکل خاصی نیست.
نویدکیا همچنین به موضوع آکادمی سپاهان پرداخت و گفت: همه بازیکنان جوان نمیتوانند مستقیم وارد تیم اول شوند. باید نوع قراردادها طوری باشد که بازیکنان پس از کسب تجربه در تیمهای دیگر به سپاهان برگردند. اگر آن زمان میدانستیم سردار آزمون یا بازیکنانی مثل غندیپور و طاهری تا این حد رشد میکنند، قطعاً آنها را از دست نمیدادیم.
او در پایان تأکید کرد: سپاهان مسیر درستی را طی میکند و با اصلاح ساختار و برنامهریزی بهتر، میتواند از استعدادهای خود بیشترین بهره را ببرد.