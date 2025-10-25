گل گهر ۰-۵ تراکتور: برد بی رحمانه تیم اسکوچیچ

به گزارش ایلنا، در دومین روز از هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 17 امروز (شنبه) تیم‌های گل‌گهر سیرجان و تراکتور تبریز در ورزشگاه شهید حاج قاسم سلیمانی سیرجان به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری پرگل 5 بر صفر تراکتور به پایان رسید.

امیرحسین حسین‌زاده در این مسابقه درخشان ظاهر شد و سه بار دروازه بهترین خط دفاع لیگ برتر (تا پیش از برگزاری بازی امروز) را گشود. او در دقایق 24، 61 و 64 دروازه گل‌گهر را باز کرد و در دقیقه 54 نیز پاس گل رجی لوشکیا را داد تا نقش اول شاگردان دراگان اسکوچیچ در دیدار عصر شنبه سیرجان باشد. مسعود زائر کاظمینی نیز در دقیقه 87 گل پنجم تراکتور را به ثمر رساند.

قضاوت مسابقه گل‌گهر سیرجان - تراکتور برعهده پیام حیدری بود و او در این بازی به مجتبی نجاریان و آرمان اکوان از گل‌گهر و مهدی شیری و صادق محرمی از تراکتور کارت زرد نشان داد.

تراکتور با این پیروزی 12 امتیازی شد (با تفاضل گل 8+) و به رتبه دوم جدول رده‌بندی لیگ برتر صعود کرد. گهر سیرجان نیز با 12 امتیاز (با تفاضل گل 1-) به جایگاه چهارم جدول سقوط کرد.

