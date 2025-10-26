قوانین جدید آمریکا مانع ورود هزاران هوادار به جام جهانی ۲۰۲۶
با اجرای قوانین سختگیرانه مهاجرتی دولت ترامپ، بسیاری از هواداران فوتبال ممکن است پیش از آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ از ورود به خاک ایالات متحده محروم شوند.
به گزارش ایلنا، بهدلیل مقررات تازهای که دولت دونالد ترامپ تصویب کرده است، احتمال میرود هزاران تماشاگر خارجی نتوانند برای حضور در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ وارد آمریکا شوند.
جسی چمبرز، کارشناس گردشگری بینالمللی، میگوید در سالهای اخیر افراد زیادی به دلایل ظاهراً جزئی از ورود به آمریکا بازماندهاند: از جمله انتشار پستهای قدیمی در شبکههای اجتماعی، داشتن سابقه جزئی کیفری یا اشتباه در تکمیل فرمهای ویزا. او تأکید میکند که سفر به جام جهانی باید بهعنوان سفری با ریسک بالا در نظر گرفته شود، نه تعطیلاتی لحظهآخری.
بر اساس مقررات جدید، از سال ۲۰۲۵ مأموران مرزی آمریکا میتوانند حسابهای شبکههای اجتماعی متقاضیان ویزا را بررسی کنند. انتشار پستهایی با محتوای سیاسی، شوخیهای مرتبط با امنیت یا مواد مخدر و هرگونه مطلب توهینآمیز ممکن است موجب رد ورود افراد شود.
چمبرز در ادامه میگوید: این اقدام نوعی سانسور نیست، بلکه مسئله درک و ارزیابی است. دولت آمریکا میخواهد بداند چه کسانی برای چنین رویداد بزرگی وارد کشور میشوند.
رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ از ۱۱ ژوئن تا ۱۹ جولای برگزار خواهد شد و ایالات متحده، کانادا و مکزیک بهطور مشترک میزبان این تورنمنت هستند.