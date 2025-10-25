آخرین وضعیت صابر کاظمی از زبان رئیس فدراسیون والیبال

به گزارش ایلنا، میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال ایران، در گفت‌وگویی درباره آخرین وضعیت صابر کاظمی، ملی‌پوش تیم ملی والیبال، اظهار داشت:«هواداران خوب ورزش و خانواده بزرگ والیبال، منطقی است که در این شرایط همه عزیزان انتظار داشته باشند ما گزارش لحظه‌به‌لحظه از وضعیت صابر عزیزمان ارائه کنیم. باید عرض کنم با توجه به حجم کارها و هماهنگی‌هایی که با داخل کشور در حال انجام است، شاید نتوانیم به‌صورت لحظه‌ای اخبار را اطلاع‌رسانی کنیم. جا دارد از یکایک شما عزیزان عذرخواهی کنم، اما بدانید که یک تیم چند نفره به‌صورت شبانه‌روزی در حال کار هستند تا بهترین شرایط را برای ایشان فراهم کنند.»

وی ادامه داد:«امروز که با شما صحبت می‌کنم، با هماهنگی‌های فدراسیون، یکی از بهترین پزشکان فوق تخصص مغز و اعصاب کشور که رکورددار جراحی مغز و اعصاب در ایران است، ان‌شاءالله فردا صبح عازم قطر خواهد شد تا از نزدیک در جریان شرایط صابر عزیز قرار بگیرد.»

رئیس فدراسیون والیبال در خصوص روند درمانی صابر کاظمی افزود:«این انتقال به کشور (ایران) به دلیل اصرار خانواده و در پی برخی خبرهای نه‌چندان امیدوارکننده از سوی کادر پزشکی قطری صورت گرفته است. تا این لحظه سه ویدیو کنفرانس پزشکی با داخل کشور برگزار شده و با توجه به شرایط صابر عزیز، حضور تعداد زیادی از افراد در کنار او امکان‌پذیر نیست. با هماهنگی خانواده، یکی از اعضای خانواده ایشان به همراه یکی از نمایندگان فدراسیون در قطر پیگیر امور درمانی هستند.»

تقوی در ادامه خطاب به هواداران گفت:«خواهش من از هواداران این است که اعزام تعداد زیادی از افراد به کشور قطر در شرایط فعلی به صلاح روند درمانی ایشان نیست. ان‌شاءالله فردا تمام تلاش ما این است که آقای دکتر جباری و جناب آقای دکتر احوارشی، رئیس کمیته پزشکی فدراسیون، نیز در قطر حضور پیدا کنند. منطقی است که حضور افراد باید در راستای کمک به روند پزشکی ایشان باشد و حضور سایر افراد شاید در شرایط موجود مناسب نباشد.»

او در پایان اظهار داشت:«ما در داخل کشور می‌توانیم اقدامات مؤثرتری انجام دهیم. علی‌رغم همه این مسائل، چندین بار با خانواده آقای کاظمی صحبت شده و به اصرار خودشان عزیزانی که در قطر هستند در حال پیگیری کارهای انتقال ایشان‌اند. بسیار امیدواریم که تمام این تلاش‌ها حتی ذره‌ای باعث امیدواری در مسیر بهبودی صابر عزیزمان شود. ان‌شاءالله پس از اعزام کادر پزشکی و برگزاری آخرین کمیسیون پزشکی، جدیدترین اخبار را به اطلاع همه عزیزان خواهیم رساند.»

