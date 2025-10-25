به گزارش ایلنا، تماشاگران پرشور داماشی که انتظار دریافت گل در همان دقایق ابتدایی را نداشتند، خیلی زود هم اعتراض‌شان را به اوج رساندند.

هدف اول علی نظرمحمدی بود؛ سرمربی داماش که طی فصول اخیر رفت و برگشت‌های زیادی به این تیم داشت و فارغ از مشکلاتی که آنها داشتند توانسته بود به هر نحوی سهمیه‌ را در لیگ آزادگان حفظ کند.

اما عملکرد نقل و انتقالاتی دور از انتظار در این فصل در کنار نتایج پر از ناکامی این تیم باعث شده تا قعرنشین جدول خیلی زود آماج حملات سکوها قرار گیرد.

علی نظرمحمدی با شعارهای تند و تیز که هدف آن پایان کار وی روی نیمکت بود مواجه شد و در تلاش بود بی‌توجه به این قضیه کار را روی نیمکت دنبال کند. هرچند با اوج‌گیری شعارها جای خود را در منطقه فنی به محمدرضا مهدوی هافبک محبوب اسبق این تیم که اکنون مربیگری را دنبال می‌کند داد.

داماشی‌ها اما در ثانیه‌های پایانی نیمه اول به گل دست یافتند تا نتیجه نزدیک شود و هواداران این تیم که عاشقانه آن را بدون چشمداشت دوست دارند، بار دیگر شروع به تشویق تیم کردند.

با شروع نیمه دوم باز این نساجی بود که به گل دست یافت و گل چهارم نیز با اشتباهات فاز دفاعی و گلر این تیم شعله سکوها را به اوج رساند.

لیدر داماش با پیمودن مسیر تیفوسی‌ها تا پایین چمن، ناگهان تصویر عجیب و باورنکردنی را رقم زد. پاره کردن تور دروازه محسنی و در ادامه یقه‌گیری او با این دروازه‌بان همه را برای ثانیه‌ای مات و مبهوت کرد. با این حال لحظاتی بعد به تعداد نفرات داخل چمن اضافه شد و همگی آنها گلر تیم که با سوتی‌هایش سوهان روح آنها شده بود را نشانه گرفتند.

سکوهای پشت نیمکت داماش هم لحظاتی بعد به اوج عصبانیت رسیدند؛ شعارهای تند علیه نظرمحمدی با واکنش پسر و برادر سرمربی داماش همراه شد تا همه چیز به سمت فحاشی‌های دور از انتظار و گوشخراش برود.

کم‌کم این فحاشی‌ها به تهدید و قول و قرار پایان بازی نیز رسید و علی نظرمحمدی نیز با رها کردن منطقه فنی حتی شخصا وارد شد تا با خروج از استادیوم کار را همین حین بازی به سرانجام برساند. هرچند با ورود نیروی انتظامی بار دیگر به سمت نیمکت رفت. فریادهای علی نظرمحمدی و قول و قرار او با تماشاگران عصبانی اما تمام شدنی نبود و این مساله بازی را هم با وقفه طولانی مدت همراه کرد. نظرمحمدی دروازه بان تیمش را تعویض کرد اما گلر جدید هم با شعارهای هواداران مواجه شد و از او درخواست می‌شد درون دروازه نماند. با این حال ثانیه‌هایی بعد از شروع دوباره بازی و اولین واکنش این گلر بومی، تماشاگران به تشویق شدید او پرداختند تا مشخص شود برای رشتی‌ها«داماش» فراتر از یک تیم است.

