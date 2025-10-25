به گزارش ایلنا، فدراسیون سلطنتی فوتبال اسپانیا (RFEF) اعلام کرد که سزار سوتو گِرادو از داوران منطقه ریوجا، مسئول قضاوت دیدار رئال مادرید و بارسلونا خواهد بود. این مسابقه روز یکشنبه ساعت ۱۶:۱۵ (به وقت محلی) در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو برگزار می‌شود. خاویر ایگلسیاس نیز به عنوان داور کمک‌ویدئویی (VAR) در این دیدار حضور خواهد داشت.

سزار سوتو که هفتمین فصل حضور خود در سطح اول فوتبال اسپانیا را سپری می‌کند، اولین قضاوت خود در ال‌کلاسیکو را در زمین بازی، پس از سابقه حضور در اتاق VAR، در آوریل ۲۰۲۴ انجام داد. آن مسابقه نیز همانند دیدار یکشنبه، در ورزشگاه رئال مادرید برگزار شد و با پیروزی ۳ بر ۲ سفیدپوشان (لقب رئال مادرید) به پایان رسید.

جنجال «گل شبح»

در آن مسابقه، حاشیه اصلی بر سر «گل شبح‌وار» لامین یامال شکل گرفت. تصاویر ویدئویی به طور کامل مشخص نکرد که آیا توپ پس از برخورد با آندری لونین، از خط دروازه عبور کرده است یا خیر، و به همین دلیل گل مردود اعلام شد. بازی روز یکشنبه، اولین بار در این فصل خواهد بود که سوتو گِرادو قضاوت یک مسابقه میان رئال مادرید و بارسلونا را بر عهده می‌گیرد.

سوابق داور مجرب

سزار سوتو گِرادو که ماه ژوئن گذشته ۴۵ ساله شد، یک داور باتجربه محسوب می‌شود. او که شغل اصلی‌اش معلمی است و یک داور متعهد است (به حدی که یکی از فرزندانش نیز قصد ادامه مسیر او را دارد)، یکی از داوران مورد اعتماد کمیته داوران فنی (CTA) است تا چنین مسابقه مهمی مانند رئال مادرید و بارسلونا را قضاوت کند.

او تاکنون در مجموع ۲۰ مسابقه لالیگا برای سفیدپوشان قضاوت کرده که حاصل آن ۱۲ پیروزی، شش تساوی و دو شکست برای رئال بوده است. در همین حال، او ۱۳ مسابقه لیگ را برای کاتالان‌ها سوت زده که آمار پنج برد، سه تساوی و پنج شکست برای بارسلونا را نشان می‌دهد.

