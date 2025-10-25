خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نتایج رقابت‌های کشتی آزاد زیر 23 سال قهرمانی جهان - صربستان

نتایج رقابت‌های کشتی آزاد زیر 23 سال قهرمانی جهان - صربستان
کد خبر : 1704873
لینک کوتاه کپی شد.

مسابقات 4 وزن دوم رقابت های کشتی آزاد زیر 23 سال قهرمانی جهان از صبح امروز (شنبه) در شهر نووی ساد کشور صربستان در حال برگزاری است.

به گزارش ایلنا، نتایج نمایندگان کشورمان تاکنون به شرح زیر است: در وزن 57 کیلوگرم میلاد والی زاده پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه 12 بر 2 لوکا گوینجیلیا از گرجستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه 11 بر 5 مغلوب لوک لیلدهال از آمریکا شد و باید منتظر حضور این حریف در دیدار فینال باشد تا بتواند به کار خود در گروه بازنده ها ادامه دهد.

در وزن 70 کیلوگرم سینا خلیلی در دور اول با نتیجه 6 بر 5 از سد عمر عمروف از روسیه گذشت. وی در دور بعد به با نتیجه 12 بر 2 ناوین کومار از هند را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه  11 بر صفر مایس علی اف از قزاقستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. خلیلی در این مرحله با الکساندر گایدارلی از مولداوی کشتی می گیرد.

در وزن 79 کیلوگرم مهدی یوسفی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه 7 بر صفر مقابل لوی هاینس دارنده مدال نقره جهان از آمریکا مغلوب شد و باید منتظر حضور این کشتی گیر در دیدار فینال باشد تا وی نیز بتواند به کار خود برای کسب مدال برنز ادامه دهد.

در وزن 125 کیلوگرم ابوالفضل محمدنژاد پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه 12 بر 2 دمیتری دوسکوف از مولداوی را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه 8 بر صفر خاچاتور خاچاتوریان از ارمنستان را مغلوب کرد و به نیمه نهایی راه یافت.  محمدنژاد در این مرحله با حبیب داودگادجیف از روسیه پیکار می کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ