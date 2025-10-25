هفته هشتم لیگ برتر
قربانی: استقلال تیم بزرگی است / قطعا در این فصل رقابتی خواهند بود
پیروز قربانی،پیش از دیدار حساس تیمش برابر استقلال، از برنامهریزیهای تیمی برای مقابله با حریف قدرتمند صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، پیروز قربانی، سرمربی فجرسپاسی شیراز که در دوران حرفهای سابقه حضور در استقلال را نیز دارد در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل استقلال از انگیزه بالای تیمش برای ارائه یک بازی با کیفیت سخن گفت و ضمن اشاره به مشکلات موجود در فوتبال ایران، به انتقاد از برخی تصمیمات مدیریتی و وضعیت موجود پرداخت.
قربانی در ابتدا درباره وضعیت تیم استقلال و تقابل فردا گفت:«استقلال همیشه تیم بزرگی بوده است و امسال نیز به عنوان یکی از تیمهای مدعی در لیگ برتر حضور دارد. با توجه به کادر فنی و بازیکنان با کیفیتی که در اختیار دارند، قطعاً استقلال در این فصل رقابتی قدرتمند خواهد بود. با این حال، هر تیمی در هر مقطعی ممکن است فراز و فرودهایی داشته باشد. استقلال در ابتدای فصل شاید کمی ریتم خود را پیدا نکرده بود، اما حالا بعد از دو سه بازی خوب، تیم بسیار آمادهای به نظر میرسد و این برای سایر تیمها انگیزهای مضاعف ایجاد میکند که در برابر آنها بهترین عملکرد خود را به نمایش بگذارند.»
سرمربی فجر سپاسی شیراز سپس افزود:«ما هم تمام تلاش خود را خواهیم کرد که در برابر استقلال یک بازی با کیفیت ارائه دهیم. تیم ما در وضعیت خوبی قرار دارد و ما همواره سعی کردهایم فوتبال تهاجمی و رو به جلو را در دستور کار خود قرار دهیم. شرایط تیم ما به گونهای است که در بازی فردا باید بهترین عملکرد را از خود نشان دهیم.»
او در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد وضعیت بازیکنان تیمش گفت:«متاسفانه چند بازیکن از تیم ما به دلیل مصدومیت یا محرومیت قادر به حضور در بازی فردا نیستند. مهران موسوی به دلیل محرومیت، و مطهری، یادگار رستمی و مسعودی به دلیل مصدومیت در دسترس نیستند. این برای ما یک چالش است، اما امیدوارم بازیکنان باقیمانده بتوانند از فرصت استفاده کرده و در میدان عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارند.»
قربانی در ادامه به مسائل مدیریتی فوتبال ایران و تصمیمات فدراسیون اشاره کرد و گفت:«در مورد شرایط موجود، اگر نظر من برای تصمیمگیری مهم بود، قطعا فدراسیون باید اقداماتی را انجام میداد تا تماشاگران بیشتری بتوانند در ورزشگاه حضور پیدا کنند. به نظر من برخی تصمیمات مدیریتی در فوتبال ایران به سود این ورزش نیست و این موضوع بر کیفیت کلی بازیها تاثیر منفی گذاشته است. امیدوارم فدراسیون فوتبال در تصمیمات آینده خود بازنگری کرده و شرایط بهتری را برای تماشاگران و تیمها فراهم کند.»
او به زمان برگزاری بازیها نیز اشاره کرد و افزود:«بازیها معمولاً در ساعتهای ۳ بعد از ظهر برگزار میشود که این ساعت به هیچ عنوان مناسب شرایط آب و هوایی و فنی نیست. به عنوان مثال، در این ساعت، کیفیت بازی کاهش پیدا میکند و بازیکنان تحت تاثیر گرما و شرایط نامساعد قرار میگیرند. این موضوع قطعاً بر روی نمایش فنی تیمها تاثیرگذار خواهد بود.»
قربانی همچنین به مسئله سبک بازی مربیان در ایران اشاره کرد و گفت:«متاسفانه در فوتبال ایران هنوز برخی از مربیان به جای اینکه تیمهای خود را به سمت بازیسازی و فوتبال زیبا هدایت کنند، به دنبال خراب کردن بازی حریفان هستند. این مسئله باعث میشود که بازیها از کیفیت لازم برخوردار نباشد. در لیگهای معتبر دنیا، مربیانی که به دنبال ایجاد فوتبال تهاجمی و ساخت بازی هستند، بیشتر از مربیانی که تمرکزشان روی خراب کردن بازی حریف است، موفق هستند. امیدوارم در آینده بیشتر مربیانی که به دنبال بازی زیبا هستند، در فوتبال ایران حضور پیدا کنند.»
سرمربی فجرسپاسی در پایان سخنان خود اشاره کرد که فضای تیم برای او مانند یک خانواده است و افزود:«بازیکنان تیم برای من مانند اعضای خانواده هستند. برخی از آنها به نوعی فرزندان من هستند و بسیار خوشحالم که در محیطی کار میکنم که تیمی منسجم و پرانرژی داریم. اگر زمانی هم لازم باشد که تصمیمات تنبیهی بگیریم، این مسائل در داخل تیم حل میشود و هرگونه مشکل داخلی به بیرون از تیم نخواهد رفت. مهمترین هدف ما ارتقای کیفیت تیم و کسب موفقیتهای بیشتر است.»
قربانی در پایان گفت:«ما در فجرسپاسی همواره تلاش کردهایم که بهترین فوتبال را به نمایش بگذاریم و امیدوارم در بازی فردا بتوانیم نتیجه مطلوبی بگیریم و شاهد یک بازی با کیفیت و تماشاگرپسند باشیم.»