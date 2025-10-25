به گزارش ایلنا، مارکوس زورگ، دستیار سرمربی بارسلونا، در نشست خبری پیش از دیدار حساس تیمش برابر رئال مادرید، درباره آخرین وضعیت بازیکنان و شرایط تیم توضیحاتی ارائه داد.

زورگ در ابتدا درباره شرایط ژول کنده گفت:«کنده امروز صبح وضعیت خوبی داشت و حال عمومی‌اش رضایت‌بخش بود. باید واکنش او را تا فردا بررسی کنیم. اگر بتواند بازی کند، قطعاً از او استفاده خواهیم کرد. با این حال، هنوز ترکیب نهایی تیم برای بازی مشخص نشده است.»

او در ادامه درباره اظهارات اخیر لامین یامال اظهار داشت:«لامین بازیکنی در سطح بالا و بسیار باانگیزه است. چنین انتقادهایی برای او جنبه انگیزشی دارد و امیدوارم فردا بهترین عملکردش را شاهد باشیم.»

زورگ تأکید کرد:«نبود فلیک قطعاً تأثیر زیادی دارد. او نقش مهمی در تیم ایفا می‌کند و حضورش همیشه الهام‌بخش است. با این حال، تمام تلاش‌مان را می‌کنیم تا غیبت او جبران شود.»

دستیار فلیک درباره وضعیت دو بازیکن دیگر بارسلونا گفت:«همه دوست داشتند رافینیا در این دیدار در دسترس باشد، اما این واقعیت فوتبال است. درباره فِران تورس نیز تصمیم نهایی را فردا خواهیم گرفت.»

زورگ با اشاره به اهمیت بازی گفت:«حضور روی نیمکت در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو برای من افتخاری بزرگ است. این دیدار بسیار خاص و دشوار خواهد بود و باید با تمرکز بالا نقاط قوت خود را به نمایش بگذاریم. وقتی گفته شد باید در نشست خبری حاضر شوم، هیجان‌زده شدم. روحیه‌ام بسیار خوب است و فکر می‌کنم این همان چیزی است که تیم در حال حاضر به آن نیاز دارد.»

زورگ مجدداً تأکید کرد:«نبود فلیک برای تیم بسیار مهم است، زیرا بازیکنان به او اعتماد زیادی دارند و حضورش همیشه تأثیرگذار بوده است.»

او در پاسخ به این سؤال که آیا مصدومیت‌های بارسا باعث برتری رئال می‌شود، گفت:«به‌نظر من شانس دو تیم برابر است؛ ۵۰ به ۵۰. هر تیمی که بهتر بازی کند، برنده خواهد بود.»

مارکوس زورگ گفت:«ما باید وظایف‌مان را به بهترین شکل انجام دهیم. در صورت نیاز ممکن است فشار بیشتری وارد کنیم، اما سبک بازی‌مان تغییر نخواهد کرد.»

دستیار فلیک افزود:«در مورد داوران نظری ندارم. ما به داوران اعتماد داریم، چون همه انسان هستیم و ممکن است اشتباه کنیم. تمرکز ما باید بر مسائلی باشد که در کنترل خودمان است، نه بر چیزهایی که نمی‌توانیم تغییر دهیم.»

زورگ در ادامه گفت:«لامین همیشه باانگیزه است. سال گذشته نیز هر سه دیدارمان برابر بنفیکا را با پیروزی پشت سر گذاشتیم و اکنون نیز با همان روحیه به میدان می‌رویم. اگر بخواهیم دوباره در برنابئو پیروز شویم، باید مالکیت را حفظ کرده و از دست دادن توپ را به حداقل برسانیم، چون این همان نقطه قوت رئال است. در برنابئو هیچ‌چیز قابل پیش‌بینی نیست؛ بازی در آن ورزشگاه همیشه با احساسات و هیجان زیادی همراه است.»

مربی بارسلونا در پایان، درباره برنامه‌ریزی برای مهار امباپه یا وینیسیوس گفت:«وظیفه ماست که برای رویارویی با بازیکنان بزرگ آماده باشیم. تیم ما برای مقابله با هر حریفی آمادگی کامل دارد.»

انتهای پیام/